Labdarúgás: NB III

A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjának 17. fordulója keretében a pálya használhatatlansága miatt vasárnap elmaradt mérkőzést pótoltak tegnap délután.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Diósgyőri VTK tartalék F4R 1–0 (1–0)

Tiszaújváros, 50 néző. V.: Sándor Cs. (Deme, Gergely M.).

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Czinanó – Vitelki B. (Kollár, 67.), Farkas M., Papp F., Lőrincz P., Tóth Zs., Varjas, Bencsík (Lehóczki, 85.), Nagy D. (Bökönyi, 92.), Ivánka, Skripek. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Diósgyőri VTK tartalék F4R: Dojcsák – Kiss B., Kristóf M. (Kolozsváry, 82.), Vincze D. (Furdetskyi, 70.), Sáreczki, Benkő, Ferencsik, Karnitski (Kiss L., 82.), Paizs (Varga M., 37.), Osikov, Lajcsik (Ferencsik, 37.). Vezetőedző: Vincze Richárd. G.: Osikov (öngól, 25.). Jók: mindenki, ill. az egész csapat.

Vitelki Zoltán: – Gratulálok a csapatnak a teljesítményéhez és ehhez az évhez. Nagyon sokat tettek ezért a harmadik helyért a játékosok. A jól megérdemelt pihenés időszaka következik. Köszönöm közvetlen munkatársaimnak, a szakmai stáb és a vezetőség munkáját, köszönöm a labdarúgó szakosztályban dolgozók segítségét, továbbá a sportcentrum közreműködő tevékenységét. Jó pihenést mindenkinek, kellemes ünnepeket és boldog új évet.

Vincze Richárd: – Jól kezdtük a mérkőzést, az elején egy nagy ziccerünk is volt. A folytatásban csapkodóvá vált a játék és megpróbáltunk alkalmazkodni a nagyon mély pályához is. Az adok-kapok eredménye tiszaújvárosi gól és

kapufa lett, míg mi csak lehetőségekig jutottunk. A félidő vége előtt végrehajtott két cserének és szerkezetváltásnak köszönhetően teljesen átvettük a játék irányítását. A második játékrészben küzdöttünk,

hajtottunk, mindent megtettünk a győzelemért, több ziccerünk is volt, ezen a napon azonban az üres kapuba sem sikerült betalálni. A vereség ellenére büszke vagyok a srácokra, nagyszerű mentalitással álltak a mérkőzéshez és a félszezonhoz. A mutatott teljesítményünk alapján lehetne több pontunk, jól néz ki a játékunk, van stílusuk. A játékosaink egyénileg is lépkednek előre, amin az elveink figyelembe vételével a jövőben is dolgozni fogunk. Gratulálok a Tiszaújvárosnak a győzelemhez.