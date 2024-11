– Jól kezdtük a mérkőzést, az elején egy nagy ziccerünk is volt. A folytatásban csapkodóvá vált a játék és megpróbáltunk alkalmazkodni a nagyon mély pályához is. Az adok-kapok eredménye tiszaújvárosi gól és kapufa lett, míg mi csak lehetőségekig jutottunk. A félidő vége előtt végrehajtott két cserének és szerkezetváltásnak köszönhetően teljesen átvettük a játék irányítását. A második játékrészben küzdöttünk,hajtottunk, mindent megtettünk a győzelemért, több ziccerünk is volt, ezen a napon azonban az üres kapuba sem sikerült betalálni. A vereség ellenére büszke vagyok a srácokra, nagyszerű mentalitással álltak a mérkőzéshez és a félszezonhoz. A mutatott teljesítményünk alapján lehetne több pontunk, jól néz ki a játékunk, van stílusuk. A játékosaink egyénileg is lépkednek előre, amin az elveink figyelembe vételével a jövőben is dolgozni fogunk. Gratulálok a Tiszaújvárosnak a győzelemhez.