Akik hétközi nemzetközi szereplésük után utazást utazásra halmozva léptek fel szombaton este Sopronban.

A bátor hazaiak 13 másodperc elteltével már triplával próbálkoztak, labdájuk kicsordult, nem úgy Kányásié, majd Jovanovicé, akik 2–6-os előnyt csiholtak csapatuknak. Sok volt a személyi hiba és a labda eladás. A Sopron azonban magához tért: Friskovec távolról, majd Brooks közelről találta meg a gyűrűt (9–8), aztán váltott lovakkal haladt az együttesek szekere. Völgyi Péter gyakran cserélt, majd két betermelt tempót követően a Basket mestere kért időt, mert úgy érezte, hogy leültek a padlóra (7. perc: 13–18). A 8. percben Gulbe eltévesztett egy közelit, de begyűjtötte saját lepattanóját és második szándékból már jól célzott. Az otthoniak is variáltak, hogy visszajöjjenek a meccsbe, a DVTK azonban nem engedett a szorításból (13–22). Gulbe szárnyalt, már hat pontnál tartott és egészen jól festett a játék képe és állása (14–24). Az első negyedben termelt egységekkel elégedettek lehettek a vendégek annak ellenére, hogy a hazai duplák (18–24) némileg kozmetikázták a játékrészt.

A második szakasz elején kis kapkodást mutattak a felek, több akciójuk is zátonyra futott. Reid értékesítette büntetőit, így az övéi tovább tapadtak Kányásiékra. A 12. perc végén Friskovec triplázott és az 5–0-ás részeredmény felbőszítette Völgyi Pétert, aki tanácskozási szünetre és rendteremtésre magához hívta a diósgyőri lányokat. 23–26-nél Rokob szeretett volna egyenlíteni, de jó messziről ez nem jött össze neki, igaz Jovanovic is így járt. Krivacevic és Kányási is csípkedte magát, az alakulatok pedig fej-fej mellett araszoltak előre. A 16. percben Friskovec ziccerével megint fordult a kocka (29–28), tehát fokozódtak az izgalmak. Ebben az időszakban nem potyogtak úgy a kosarak, mint korábban, nyilván a trénerek utasítást adtak a feszesebb védőmunkára. Gulbe visszakérte az előnyt gárdájának és ezt soproni játék megszakítás követte. Minden labdáért óriási harcot folytattak a játékosok, így a küzdelem élvezetes volt. Másfél perces pontszünetet is beiktattak a versenyzők, a 19. percben azonban már hárommal ment a Sopron Basket (33–30). Arról, hogy a Hun-Therm vonuljon előnnyel a nagyszünetre – a szövetségi kapitányi posztot is betöltő Völgyi Péter kiselőadása után – csupaszív Kányási gondoskodott, aki a ,,városból" nézte ki magának a gyűrűt (33–35).

A frissítő a miskolciaknak esett jobban (26. perc: 36–42) és ez jót tett az idegrendszerüknek, ugyanis megnyugodtak – de pont ez volt a baj, mert közben hátradőltek ,,foteljeikben", a Sopron pedig elment tankolni és a gázpedálra lépett (43–42). Sok támadás elakadt, de Tadic a festékből fordított (27. perc: 43–44). Charles 1+1-es dobásaival 45–52 és a bajnokcsapat tagjai elkezdhettek bizakodni a végső sikerben, mert tízzel a vége előtt 46–56 több volt, mint üdvözítő. Az utolsó dekádra egyszerű feladatot kapott a Diósgyőr: csak tartania kellett az egyensúlyt, sőt még az is belefért, hogy a mérleg nyelve kissé a kisalföldiek felé billenjen ki. Viszont 1 perc 20 másodperc alatt 53–56 lett és máris hevesebben vert a vendégszurkolók szíve. Aho T. kettese 53–60-ra kozmetikázta a táblát, melynek órájára egyre gyakrabban pillantottak a mérkőzők. A 34. percben Böröndy és Krivacevic célzóvizet fogyasztott (60–60), ennek következtében a hajrára itt is, ott is be kellett gyújtani a hajtóműveket. 39.10-nél gyülekeztek a sötét fellegek a DVTK kispadja fölött, Böröndy két büntetője áthaladt a zsinegen (69–66), a kegyelemdöfést pedig Monroe adta meg (71–66). A DVTK vesztét a 22–10-es negyedik felvonás okozta, ez azonban nem csoda: elfáradtak és a veretlenségüket is elveszítették. KT

Kosárlabda: a tények Sopron Basket – DVTK Hun-Therm 71–66 (18–24, 15–11, 16–21, 22–10) Sopron. V.: Montgomery-Tóth C., Nagy V., Földesi. A diósgyőriek legjobb dobói: Tadic 14, Kányási 12.