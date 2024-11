Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 15. forduló

Eger SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–2 (1–1)

Eger, 200 néző. V.: Juhász (Molnár, Kovács II.).

Eger: Bukrán – Valkay, Zvara, Sós (Balázs P., 63.), Tóth L., Debreczeni (Berecz, 73.), Major, Farkas G. (Illés, 63.), Hamar (Kelemen, 63.), Kozma, Lencsés. Vezetőedző: Simon Antal. Tiszaújváros: Czinanó – Ivánka, Skripek, Bökönyi (Kollár, 66.), Papp F., Lőrincz P., Tóth Zs., Varjas L., Vitelki B. (Bencsík, 91.), Tóth S., Nagy D. (Lehóczki, 91.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán. G.: Tóth L. (22.), ill. Tóth Zs. (25.), Nagy D. (70.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Simon Antal: – Próbáltuk megtartani a hazai veretlenségünket, meg is volt rá az esélyünk, mert vezettünk 1-0-ra, de két óriási hibából két gólt ajándékoztunk az ellenfélnek. A támadó harmadban idegesek voltunk, ezért nem tudtunk újabb gólt lőni. Úgy érzem, hogy nem érdemeltünk vereséget.

Vitelki Zoltán: – Próbáltunk nyomást gyakorolni az ellenfélre, rengeteg labdát szereztünk a pálya közepén, de sokat hamar vissza is adtunk. Koncentrálnunk kellett a hazai csapat kontráira, hiszen mélyen védekezve próbáltak átfutni rajtunk, de ma is rendben volt a védekezésünk. Nagyon örülök a győzelemnek, az őszi 3. hely nagyon sokat jelent a számunkra. Azonban tudjuk, hol a helyünk, tudjuk a helyén kezelni. Azt is tudjuk, hogy ezt majd megtartani mennyire nehéz feladat lesz. A csapat elszánt, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezen magas polcon maradjunk.