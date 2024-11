DVTK Jegesmedvék – FEHA19 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)

Miskolc, 985 néző. V.: Juhász G., Tóth R., Vincze D., Dömötör.

DVTK Jegesmedvék: Vosvrda (Praták) – Szalay, Masella, Hunt, Pineo 1, Doyle – Szirányi B., Szathmáry, Berdnikov, Rétfalvi, Kuleshov – Vokla Vojtkó, Blasko, Lövei, Miskolczi – Orosz D., Shkrabov (1), Trozsák, Csíki, Farkas M. Vezetőedző: Láda Balázs

FEHA19: Csibi (Melnichuk) – Bogesic, Bajkó, Zezelj 1, Farkas (1), Dobos (1) – Falus, Salamon, Siftar, Hakanen, Ambrus – Erdőhelyi, Horváth, Keceli-Mészáros 1, Keresztes, Németh (1) – Szabó, Balázsi, Antonijevic, Alapi, Szöllösi. Vezetőedző: Tokaji Viktor. Kiállítások: 93 perc – 18 perc, plusz végleges fegyelmik (Doyle, Hunt, Pineo), ill. 66 perc – 16 perc, plusz végleges fegyelmik (Bogesic, Falus).

Láda Balázs (a klub honlapjának): – Az első harmad nagyon taktikus volt, nem tudtunk sok helyzetet kialakítani. Kevésszer tettük kapura a korongot, de az ellenfélnek sem voltak nagy megugrásai. A második harmadban arra az útra tértünk, amit szerettünk volna látni, végig domináltunk, de az utolsó pillanatokban rossz döntéseket hoztunk, ezért nem tudtunk betalálni. A harmadik harmadban egy megugrásból gólt kaptunk, ekkor váltanunk kellett, de inkább görcsössé váltunk. Akarták a fiúk, önfeláldozóak voltak. A mérkőzés végéről is szeretnék szót ejteni, az ellenfél az edzőjének köszönheti ezt a jelenetsort. Az egész szériában küldte a játékosainkra a fiatal negyedik sorát. Ezt meg lehet tenni a jégkorongban, amennyiben kemény egy csapat, vagy ha vannak mögötte. A játékosaim nem az eredmény miatt lettek frusztráltak, hanem amiatt a viselkedés miatt, amit folyamatosan tanúsítottak, ez lett a következménye. A játékosaim kiálltak egymásért, büszke vagyok a csapatra, nem tudom ezért őket leszidni.

Tokaji Viktor: – Nagyon nehéz érzelmi hullámvasúton vagyunk túl. Valamit elvesztettünk az IIHF szünet után, most az egész héten az volt a mottója, hogy térjünk vissza arra az útra, amit eddig követtünk. Ez a mai napon megtörtént. Jól kezdtünk, jó meccset játszottunk, talán a második harmad nem volt túl erős, de ekkor megtartott minket a kapusunk. Ami a mérkőzés végét illeti, a túloldalról szerintem ez nem volt túl férfias, a lefújás után nem illik ez. Nincs szükség arra ebben a ligában, hogy 20 éves játékosokat szétüssenek légiósok, bízom benne, hogy ezt kezelik. Harmadszor is leckét adtunk ennek a tíz légióssal felálló DVTK-nak, hogy lehet ezekkel a játékosokkal eredményt elérni. Boldog vagyok a három pont miatt és büszke vagyok a srácokra.