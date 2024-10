Mezőkövesd Zsóry FC – HR-Rent Kozármisleny (Mezőkövesd, szombat, 13.00)

Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsófy FC vezetőedzője: – Nagyon masszív csapat érkezik hozzánk. A Kozármisleny gárdája évek óta az élmezőnyben tanyázik a második vonalban, idén is nagyon jól szerepel. Sokan megkérdezték tőlem, hogy ki ennek az általunk rangadónak nevezett összecsapás esélyese és úgy feleltem, hogy mindkét társaságnak ötven százalékot adok, vagyis a pontok sorsa ide és oda is eldőlhet, vagy pontosztozkodás is születhet. A hazai pálya mellesleg előny lehet, vagy pontosítok: nem tudom, hogy így lesz-e, ugyanis a baranya vármegyeiek vendégként is sok egységet gyűjtöttek. Az teljesen világos, hogy nekünk a maximumot kell nyújtanunk a pályán, ha meg akarjuk vernik aktuális ellenfelünket. Ez szakmailag annyit tesz, hogy védekezésben és támadásban is felül kell múlnunk a HR-Rent együttesét.

A fürdővárosiak közül két védő, Kojnok és Nagy R. sérült, a többiek rendelkezésre állnak. A várható kezdőcsapat: Juhász I. – Horváth K., Zachán, Bora, Kállai K. – Zvekanov, Cseri, Varjas Z., Vajda S. – Szalai J., Bartusz.