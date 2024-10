Vágynak rá

- Természetesen minden vágyunk, hogy abszolút bajnokok legyünk, és ezért mindent el is fogunk követni a Zemplénben - jelentette ki az esemény felvezető sajtótájékoztatóján Csomós Miklós. - Nagy csatára van kilátás, az ősz pedig az időjárás szempontjából is kiszámíthatatlan. Akár hó is hullhat, de az eső, a sár, a lehulló falevelek is megnehezíthetik a dolgunkat. Tudjuk, hogy nem kell feltétlenül nyernünk a bajnoki címhez, a taktikánkat majd az aktuális álláshoz fogjuk igazítani. Az egész csapat készül, és vágyik az elsőségre, de most még semmilyen nyomást nem érzek. Várom, hogy hazai pályán a rajtvonal mögé álljunk, mert nagyon szeretek versenyezni, és felemelő érzés ellen szűkebb hazában bajnokként ünnepelni.

Az idei Zemplén Rallyt október 25-27-e között rendezik meg. A verseny központja Szerencs lesz, itt állítják fel a rajt-céldobogót, a szervizparknak pedig a volt cukorgyár területe ad otthont. A gyorsasági szakaszok során a mezőny olyan pályákat használ majd, amelyen részben a Rally Eb mezőnye is csatázott a korábbi években.

A HUMDA Országos Rally Bajnokság állása:

1. Csomós Miklós, Nagy Attila (Skoda Fabia Evo) 157 pont

2. Turán Frigyes, Zsíros Gábor (Volkswagen Polo R5) 124 pont

3. Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt (Skoda Fabia R5) 121 pont

4. Német Gábor, Németh Gábor (Skoda Fabia RS Rally2 Evo) 112,5 pont

5. Tóth Tibor, Szabó József (Skoda Fabia R5) 80 pont