Rali. Az első versenynap után Hadik András és navigátora, Juhász István vezeti a Zemplén Rallyt. A miskolci kettős Csomósék bukása után álltak az élre, és ezt a pozíciót a nap további részében is megtartották. Velenczeiék tizenkét másodperccel követik az éllovast, ami jelen állás szerint bajnoki címet jelent számukra. A szezonzáró fél távjánál a dobogó harmadik fokán Német Gábor áll.



Eldobták a Skodát

A Zemplén Rally első részében tehát a negatív szenzációt az éves összetettben vezető Csomós Miklós és Nagy Attila bukása okozta. Az abszolút második helyről esett ki az egyik bajnokaspiráns, akik személyi sérülés nélkül megúszták az esetet, az R5-ös Skoda Fabia viszont nagyon összetört Fony és Óhuta között.

Innentől kezdve a legnagyobb figyelem Velenczei Ádám és Német Gábor külön csatájára irányult, hiszen ők maradtak azok a bajnoki címért harcoló versenyzők, még pontokat szerezhetnek a futam további részében. Közben azonban a korábbi négyszeres magyar bajnok Hadik András állt az élre, aki a nap végig meg is tartotta ezt a pozíciót.



- Arra számítottam, hogy a bajnoki címre esélyes trió uralni fogja a dobogót, de az első napon sikerült velük felvenni a tempót, sőt még kicsivel talán még előttük is járunk - értékelt a szerencsi szervizparkban Hadik András. - Ennek természetesen nagyon örülök, hiszen igazából mi komoly tét nélkül autózunk. Extra kockázatot nem vállaltam sehol, volt egy lassító érintésünk, amiért kaptunk 10 másodperc bünetést. A versenyből még sok van hátra, de most már nagyon szeretnénk megtartani ezt a pozíciót.