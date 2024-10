Cserépfalu SC – Tiszakeszi KÜSE 3–3 (0–3)

Cserépfalu, 90 néző. V.: Nagy M. (Papp R., Vinter R.).

Cserépfalu: Lakatos – Dudás Cs., Török, Bukta, Kovács P., Dudás K. (Novák), Ádám B., Mizser (Szabó A.), Gál, Paczók (Kriston), Pozsomai. Edző: Bálint Attila.

Tiszakeszi: Sipos – Kállai G. (Dósa), Lévai, Kerekes, Horváth P., Borza (Halász), Bak, Simon T., Váradi, Balázs J. (Bacsik), Sepsi. Edző: Lévai István.

G.: Ádám B., Gál, Bukta, ill. Lévai (11-esből), Sepsi, Váradi. Jók: az egész csapat, ill. Sepsi.

Bálint Attila: – Adtunk az ellenfélnek egy félidő előnyt. Ezt nem lehet megtenni, mert megbünteti az ellenfél a csapatot, ahogy ma is történt. A második félidei játékunk mutatja a csapat erejét és tartását. További sok sikert kívánok Tiszakeszinek.

Lévai István: – Vezettünk 3–0-ra, de ez sem volt elég. A hétköznapi meló és edzéslátogatottság hétvégén kijön.

Hejőpapi SE – Mályi FC II 1–2 (0–0)

Hejőpapi, 80 néző. V.: Galambosi (Kovács A., Kapitány).

Hejőpapi: Kiss L. – Tóth M., Nótár E. (Kiss J.), Borbély Á. (Nagy S.), Nótár E. Z. (Farkas L.), Borbély B., Klink, Bozó (Rákosi), Soltész, Németh, Nyerges (Kiss T.). Edző: Németh Károly.

Mályi II: Károlyi – Hideg-Almási, Varga A., Fojt, Merucza, Palotás, Bubenkó (Matyi), Miklós D., Nyíri, Borbély, Csík. Edző: Kovács György.

G.: Klink, ill. Borbély, Nyíri. Kiállítva: Németh G. (95.), Farkas L. (95.), Hegedüs P. (97., kispadról). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Németh Károly: – A mai napon gyenge napot fogtunk, ki de voltak tőlünk is gyengébbek a pályán.

Kovács György: – Végre megszületett az első győzelmünk. Ez most jobban kellett nekünk mint fuldoklónak a levegő. A mérkőzés nagy részében domináltunk, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, ami a jövőre nézve bíztató. Sajnos rövidzárlat ma is volt, de a győzelmet most nem befolyásolta. Gratulálok a csapat minden tagjának sokat tettek a győzelemért.

Sajószöged KTK – Nyékládházi DE 5–0 (2–0)

Sajószöged, 150 néző. V.: Farkas M. (Hudák, Ács).

Sajószöged: Péter G. – Rémiás (Kondor), Kovács F. (Papp M.), Farkas (Katona), Kocsa, Kundrák, Sebők, Kovács B., Illés D. (Halász), Horváth Sz. (Magyar), Káposzta (Gyuricskó). Edző: Kurucz Gábor.

Nyékládháza: Oross – Erőss, Váradi, Demján (Újvári), Lengyel, Zurai, Vangor, Lakatos, Szauervein (Sajgó), Fizer, Jászkai. Edző: Sohajda Zsolt.

G.: Kocsa (3), Illés D., Horváth Sz. Jók: Káposzta, Farkas, Rémiás, Kocsa, Horváth Sz., ill. mindenki.

Kurucz Gábor: – Természetesen örülünk a győzelemnek, de azért jobb játékot vártam volna a csapattól. A második félidő felétől felébredtünk, kicsit futballoztunk és ez már látszik is a gólkülönbségen. Sok helyzetet kihagytunk. Elégedett vagyok az eredménnyel. A továbbiakban sok sikert Nyéknek.

Sohajda Zsolt: – Jól szervezett ellenfél ellen most ennyire futotta. Megdicsérem mindkét csapatot a kitartása miatt.