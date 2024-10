Szeptember 25-én ünnepelték a Magyar Edzők Napját, idén azonban az eddig megszokottaktól eltérően a Magyar Edzők Társasága (MET) két nappal később, a Puskás Arénában rendezte meg a Mesteredzői Klub Gálavacsoráját, melyeken ünnepélyes keretek között adták át a legrangosabb hazai edzői kitüntetéseket. Az eseményen jelen volt és beszédet mondott Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Dr. Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, illetve Schmitt Pál, a MOB tiszteletbeli elnöke és a Nemzet Sportolója. ,,Edzői Életmű Díj" kitüntetésben részesült Ughy Imre, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület szakedzője, közel öt évtizedes magas szintű, eredményes munkájának elismeréseként. A tréner jelenleg is aktív, a Kökény Roland Regionális Kajak Akadémia Utazó Edzői programjában szakmai tapasztalatával segíti a régió egyesületeit.

Dr. Schmidt Ádám, Molnár Zoltán, Ughy Imre, Mocsai Lajos Fotó: Vörös Nándor

Még Leninvárosba

– A Magyar Edzők Társasága pályázatot ír ki ebben a kategóriában is, tehát ilyen formában van, volt lehetőség anyag beadására, idén öten kaptuk meg ezt az elismerést, kajak-kenu sportágban én egyedül – nyilatkozta lapunknak Ughy Imre. – Amikor valaki ezt a díjat megkapja, akkor a több évtizedes edzői pályafutását értékelik. Azonban ez nem csak az én díjam, hanem a tiszaújvárosi kajak-kenu sportág, a kollégák, sportolók elismerése is egyben. Amikor annak idején Tiszaújvárosba – akkor még Leninvárosba – kerültem, Farkas Zoltán hívására, volt egy eltökélt szándék, hogy fejleszteni kell ezt a sportágat. Tiszaújváros egy kisváros, azonban az évtizedek alatt kajak-kenu nagyhatalom lett, ebben vállaltam szerepet, többekkel, igyekeztem meghonosítani a Budapestről hozott szemléletet. A körülmények helyben ideálisak, ugyanaz a Tisza folyik itt, ami folyt akkor, amikor ide jöttem. Érdekes, hogy mostanság annak az akadémiának a munkáját segítem, amelynek a névadója középiskolás korától a versenyzőm volt... A cél, hogy a régiót fejlesszük, legyenek olyan egyesületek, ahonnan a sportolók tovább tudnak lépni a TKKSE-be. Hogy miért válassza valaki a kajak-kenut? Mert a legsikereseb sportág, sokoldalú, a természetben végezhető, és nem mellesleg a fiatalok barátokra lelhetnek, jó társaságba csöppenhetnek bele. A munka, mint máshol, kemény, a konkurencia is óriási, de mégis nagyobb az esély a jó eredményekre, mint más sportágban. Illetve azt se felejtsük: aki sportol, például kajakozik, kenuzik, az az itt tanultakat a privát életben is hasznosítani tudja.