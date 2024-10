Csomós, Turán, Velenczei, Német. Az elmúlt hetekben folyamatosan arról szóltak a magyar raliból érkező hírek, hogy a hétvégi Zemplén Rallyn még négy versenyző is esélyes a bajnoki címre. Most azonban kiderült, hogy a csata csupán hármas lesz, Turán Frigyes ugyanis kiszállt a táncból.

Turán Frigyes és Zsíros Gábor jelenleg második helyen áll az éves pontversenyben



Turán Frigyes f ilmet forgat



- A magyar rali szempontjából különleges ez az év, szerintem az egyik legizgalmasabb szezonzáró futamra kerül majd sor a Zemplénben - kezdte indoklását a tapasztalt ralis. - Idén három páros is esélyes az abszolút bajnoki címre, ami hosszú ideje nem fordult elő. Mindemellett az is érdekesség, hogy mindenképpen új bajnokot avat a szakág, hiszen olyan versenyzők és navigátorok érhetnek fel a csúcsra, akiknek eddig még nem sikerült. Nagyon nehezen éljük meg, hogy bajnoki esélyesként nem lehetünk ott a szezonzáró versenyen, nem így készültünk. Mivel azonban a szervezők egy héttel eltolták a versenyt és nekem arra az időpontra már fix szerződésem volt egy filmforgatásra, így sajnos nem tudunk rajthoz állni. Drukkolunk a versenyzőknek, biztosak vagyunk benne, hogy nagy küzdelem lesz a pályákon és bárhogy is alakuljon a hétvége, a legjobb végeredmény fog megszületni. Mi a háttérből követjük majd az eseményeket és bízunk benne, hogy sokan kilátogattok a zempléni pályákra biztatni a versenyzőket.



Élvezték, köszönik





A bajnokság állását tekintve a legkedvezőbb helyzetben jelenleg Csomós Miklós és Nagy Attila áll, akik természetesen szeretnék megőrizni vezető pozíciójukat. A ponthátrányban lévő Velnczei Ádám és Német Gábor viszont vélhetően keményen fogja támadni a listavezetőt.



- Nagyon élveztük az idei szezont, izgalmas és jól szervezett versenyeken autózhattunk a Volkswagen Polo-val. Köszönjük az egész csapatunknak, hogy végig mellettünk álltak, partnereinknek a töretlen közös munkát és a szurkolóink buzdítását. Nekik egy különleges, szezonzáró nyereményjátékkal is szeretnénk megköszönni az egész éves szurkolást, amiről a hivatalos közösségi oldalunkon bővebb tájékoztatást adunk - tette hozzá Turán Frigyes.



Turán Frigyes és Zsíros Gábor jelenleg második helyen áll az éves pontversenyben, a Zemplén Rallytól történő távolmaradás miatt azonban az is kétségessé vált, hogy a dobogós helyezésüket meg tudják-e tartani.