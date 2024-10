Azt is tudakoltuk, kik voltak – eddig – a legjobb futballisták, akikkel együtt játszott.

– Bihari Gyuszit említeném elsősorban, aki védőként hosszú-hosszú szezonokon át volt előttem az NB III-ban Tállyán, biztos pontnak számított, szinte kívülről tudtuk egymás mozdulatait – fogalmazott Tarr Tibor. – Ő a DVTK utánpótlásában pallérozódott, én Kazincbarcikán, vagyis már innen volt ismertség. Rajta kívül, mellette jó pár olyan labdarúgó volt klubtársam, akik előtte megjárták az NB I-et is, Lippai Ákos, Irhás Ignác, vagy Minczér Tibor. Focizott nálunk 2021 tavaszán egy szlovák srác, Filip Serecin, 14 meccsen 11 gólt ért el, ő is nagyon értette a játékot.

Tarr Tibor: nincs különösebb babonám

A tállyaiak labdarúgója az első igazolását 11 évesen kapta, Encsen.

– Encs-Fügödön laktunk, a városban a Petőfi Általános Iskolába jártam, ahol már rúgtam a labdát – sorolta ezt is Tarr Tibor. – Encsen Szepesi Pista bácsi volt az első edzőm, eleinte mezőnyjátékos voltam, aztán az egyik tréningen nem volt kapus, és beálltam. Pár nappal később egy osztottpályás tornára mentünk Göncre, ahol szintén nekem kellett védeni, meg is kaptam az első díjam. Voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de maradtam a kapuban. Mint már mondtam, fiatalon voltam Barcikán kerettag, örülök annak, hogy tagja lehettem a 7 évig NB III-ban szereplő Tállyának, azért az, hogy ezt egy kis település megcsinálta, nagyon dolog volt. És nem is ment rosszul... Sokan azt mondták, talán eljuthattam volna magasabb szintre, elérhettem volna többet, de nem vagyok elégedetlen. 15 évesen eltölthettem egy hetet próbajátékon az MTK-nál, olyanok mellett, mint Jova Levente, vagy Tischler Patrik. Sokat köszönhetek több edzőnek, a kezdetektől mostanáig, de nekem személyesen, igazából sosem volt problémám egyik szakvezetővel sem. 33 évesen ideális korban vagyok, így, itt, megyei szinten reálisnak érzem azt, hogy még öt évig védjek, annyi van bennem.