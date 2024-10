Élete sprintje

A védőnél arról is érdeklődtünk, hogy azok után, hogy a pénteki, Hollandia elleni, hazai 1-1-es meccs alkalmával nem jutott szóhoz, a hétfői, bosnyákok elleni mérkőzést megelőzően voltak-e jelei annak, hogy debütálhat, például hogy Marco Rossi szövetségi kapitány esetleg közölte-e vele, hogy csereként számít rá.

– Nem volt ilyen előzmény, nyilván a kapitány sem tudja előre a meccs alakulását, de én bíztam benne, hogy ez így lesz. A válogatottnál töltött egy hétben azon voltam, hogy úgy tegyem oda magam, hogy lássa rajtam a kapitány, hogy igenis idevaló vagyok, hogy a bosnyákok ellen esetleg megkapjam a lehetőséget. Aztán a hétfői meccsen, amikor intettek a kispadról a melegítés közepette, hogy be fogok állni, szerintem életem leggyorsabb sprintjét vágtam ki, úgy futottam a kispadhoz, hogy közben vettem le a melegítő felsőmet, hogy a lehető leghamarabb pályára léphessek – mondta Szűcs Kornél, akinek közbevetettük, hogy ennek ellenére nem ment flottul a becserélése. – A negyedik játékvezető, aki a cseréket intézi, elnézte a számokat, Fioláét mutatta fel, holott nem helyette kellett beállnom, és eltartott egy ideig, míg tisztázódott a félreértés, és végül Nagy Zsolt jött le, helyette mentem be.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a bemutatkozását követően a gratuláló üzenetek elárasztották-e a játékost.

– Rengeteg gratulációt kaptam, üzeneteket, telefonhívásokat, ami nagyon, nagyon jól esett, eszméletlenül jó érzés, még most is kavarognak bennem az ezzel kapcsolatos gondolatok, és így, hogy most ez szóba jött, a hideg is kiráz. Tényleg minden szép, úgy érzem jó úton vagyok, bízom benne, hogy a Plymouthnál is jól megy majd a játék, és kapok még a válogatottba meghívót, mert azért fogok innentől élni, dolgozni, hogy minél hasznosabb tagja legyek a válogatottnak – mondta Szűcs Kornél, aki arra a kérdésre, hogy az üzenetek közül melyik volt a legemlékezetesebb, így felelt: – Barátok, csapattársak, edzőim közül nagyon sokan gratuláltak, mind jól esett, de a legjobban a szüleimmel, és a párommal folytatott hosszasabb beszélgetések maradnak meg bennem, hiszen ők ismernek a legközelebbről, ők vannak a leginkább tisztában azzal, hogy mennyi mindent tettem meg azért, hogy most arról lehessen beszélni, hogy bemutatkoztam a válogatottban. Az elmúlt bő egy évben sokat fejelődtem, és amikor nehéz helyzetben voltam, akkor sem adtam fel, amikor nem azok történtek a karrieremben, amit szerettem volna, amit terveztem, mindig hittem abban, hogy van jobb utam, szóval kitartottam, és ezt a szüleim és a párom pontosan tudják.