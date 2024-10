A magyar felnőtt labdarúgó válogatott keretébe először kapott meghívót Szűcs Kornél, aki több mint 10 éven át volt a DVTK játékosa. A 23 éves védő, aki jelenleg az angol másodosztályban szerepelő Plymouth Argyle játékosa, interjút adott honlapunknak.

Szűcs Kornél rövid idő alatt a Plymoutg Argyle csapatának kezdőjátékosa lett

Fotó: Plymouth

Szűcs Kornél az álmairól

Nagyon sűrű napok vannak Ön mögött, két hónapja még NB I-es csapattal készült, aztán jött a Plymouth, most meg a válogatott meghívó, Marco Rossitól. De lehet, hogy egy picit még visszább kellene tekerni az időben, tavaly nyárig...

– Hogy ha a bő egy évet nézem, azt mondhatom, hogy nagyot fordult velem, körülöttem a világ. Ugye tavaly nyáron igazoltam Kecskemétre, Diósgyőrből, és az új klubomban szerencsére folyamatos játéklehetőséghez jutottam, az NB I-ben. Az az év nagyon sokat hozzátett a karrierem építéséhez. De azt azért nem gondoltam, hogy egy év alatt ekkora utat járok be, hogy egy évad alatt annyit fejlődök, hogy külföldi klub figyelmét is felkeltem, de így történt. A nyáron egy gyerekkori álmom vált valóra, ugyanis szerettem volna egy másik országban is kipróbálni magam. Most itt vagy a Plymouthnál, kezdek hozzászokni ehhez a remek futballközeghez, egyre több játéklehetőséget kapok Wayne Rooneytól, a csapat szakvezetőjétől és most egy újabb kiskori álmom vált valóra, azzal, hogy a magyar felnőtt válogatotthoz meghívót kaptam.

A szerencse szót említette a kecskeméti játéklehetősége kapcsán, de ehhez azért több köze volt Önnek, és nem utolsósorban Szabó Istvánnak, a KTE vezetőedzőjének...

– Úgy mentem Kecskemétre Diósgyőrből, hogy egy évig sajnos nem nagyon kaptam játéklehetőséget. És egy ilyen év után az is nagy öröm volt, hogy el tudtam igazolni a Kecskeméthez, NB I-es csapathoz. Ott megkaptam azt a bizalmat Szabó Istvántól, amire szükségem volt, és nagyon jó érzés, hogy meg tudtam hálálni a belém fektetett hitet. Rengeteget köszönhetek a kecskeméti csapatnak, vezetőségnek, a stábnak, nagyon kellett ez az egy év ahhoz, hogy olyan útra kerüljek, ami előre, felfelé visz. A szerencse szó nem túlzás, az kell mindenhez, a futballban is jól jön, és abban is van szerepe, hogy most a Plymouthnál vagyok. De ahogy a mondás tartja: a szerencse azoké, akik tesznek érte.