A jelen sztárjai mellett a közelmúlt egyéniségei, legendái is ott lesznek az idei Zemplén Rally-n. Turi Tamás éppen húsz évvel ezelőtt, 2004 őszén ezen a futamon lett abszolút magyar bajnok, a pályák szélére, vagy a szerencsi versenyközpontba ellátogató szurkolók pedig a jubileum kapcsán ismét találkozhatnak a közönségkedvenc ralissal. Turi Tamás ugyanis előfutóként vesz részt az idei szezonzárón.

Méghozzá egy igazi autó különlegességgel. A Zemplén Rally hivatalos autós partnere, a Mercedes-Benz Miskolc is szerette volna emlékezetessé tenni a húsz évvel ezelőtti bajnok jubileumát, ezért az előttünk álló hétvégére rendelkezésére bocsátott egy AMG GLE 63 S-t: a négyliteres, V8-as biturbó motorral, elképesztő versenyautó hanggal, 612 lóerővel, és természetesen négykerék hajtással.

Repül az idő

– Egy igazán ,,pimasz” géppel vehetek részt az idei szezonzárón, ami fantasztikus élmény lesz számomra – árulta el érzéseit a 2004-es magyar bajnok, Turi Tamás. – Nagyon jó érzés, hogy ennyi idő után is vannak, akik gondolnak rám, és nem csak nekünk maradt meg az emlékezetünkben ez a fantasztikus bajnokság. Gyorsan repül az idő, valóban húsz éve nyertünk, de szinte minden pillanata előttem van. Hatalmas csatát vívtunk Benik Balázsékkal, Herczig Norbiékkal és Asiékkal is, végül az utolsó futamon sikerült felérni a csúcsra. A zempléni régió ezért is közel áll a szívemhez amellett, hogy gyönyörű vidékről beszélünk. Érdekes, hogy most is hasonló a helyzet, vagyis a záró futamon derül ki, hogy ki lesz idén az abszolút első. Biztos vagyok benne, hogy nagy csatát vívnak majd fiúk, mi pedig ezzel a nem mindennapi Mercivel azon leszünk, hogy előfutóként biztosítsuk számukra a feltételeket.

Egymásra találnak

Egy nagy közönségkedvenc is ott lesz a Zemplén Rallyn az előttünk álló hétvégén. Bútor Róbert leporolja a C3-as WRC-t, és hosszú hónapok után ismét csatasorba áll. A munkáját navigátorként ezúttal is Tagai Róbert segíti majd. Az eredményüket természetesen ezúttal sem értékelik, de számukra nem is ez számít.

– Egyáltalán nem zavar, sőt nem is lenne sportszerű részünkről, ha a fiatalok csatáját ilyen módon megkavarnánk. Nekünk a szurkolók kiszolgálása mellett egy WRC-vel történő élményautózás adja az adrenalint – reagált a felvezetésre Bútor Róbert. – Bajnoki pontokra és kupákra már nincs szükségünk, viszont a ralit nagyon szeretjük, így boldogok vagyunk, hogy ott lehetünk a Zemplénben. Erre az évre a Veszprém, Pécs, Székesfehérvár hármast terveztük, de az autó ezután már hónapokat állt a garázsban. Szerencsére a partnereink segítettek, így egy negyediket is be tudunk iktatni a sorba. Ráadásul számomra a Zemplén Rally egy olyan rendezvény, amely nagyon ritkán, egészen pontosan csupán háromszor adatott meg a pályafutásom során. Egyszer a Saxo-val, egyszer a 208-as Peugeot-val, egyszer pedig a Skodával indultunk. Ez már nagyon rég volt, ezért izgatottan várjuk a hétvégi 160 versenykilométert. A legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat, és ne törjük össze a WRC-t, hiszen egy rendkívül értékes autóval állunk rajthoz.