Emlékeztető

DVTK Jegesmedvék - Debreceni EAC 2-1 (1-0, 1-1, 0-0)

Miskolc, 1165 néző. V.: Németh M., Soós D., Szabó D., Balázsi.

DVTK Jegesmedvék: Vosvrda (Praták) - Masella, Shkrabov, Hunt 1, Pineo, Doyle - Szirányi, Szathmáry, Lövei, Miskolczi, Blasko - Szalay, Vojtkó, Berdnikov 1, Bartos (1), Rétfalvi (1) - Trozsák, Sánta, Csiki (1), Kuleshov (1), Farkas. Vezetőedző: Láda Balázs.

Debreceni EAC: Hetényi (Szeles) - Ustsinenka, Stensson (1), Mozer, Galoha 1, Tsulyhin (1) - Kloz, Dobmayer, Mihalik A., Novotny, Mihalik G. - Jakabfy S., Bukor, Buchkin, Kreisz, Shenfel - Jakabfy Cs., Nyisztor. V.: Vaszjunyin Artyom.

Kiállítások: 4 perc a hazaiaknál.

Galanisz Nikandrosz, a DVTK másodedzője (a klub honlapjának): - Régóta beszélünk már erről, de a kezdéssel megint gondunk volt. Próbáltunk beleállni a meccsbe, de ez csak a második harmadra sikerült. Az első harmadban sok játékelem volt, ahol nem tudtuk jól menedzselni a korongot. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az ellenfél nagyon jó játékerőt képvisel, tudatosan játszották, amit tudnak. A második harmadban már csináltunk jó dolgokat, egyre többet támadtunk, ez eredményességben is meglátszódott. A góllövéssel még mindig problémáink vannak, ezen dolgozunk. A lövéseink megvannak, de nem olyan sikeresen, mint ahogy azt szeretnénk. A harmadik harmadban pedig jó karaktert láthattunk a csapattól, tudtunk egymásért küzdeni, ezért büszkék vagyunk rájuk. Az apró részleteken dolgozunk tovább, a győzelmi szériánkat pedig szeretnénk tovább vinni.

Vaszjunyin Artyom: - Nem lehetünk elégedettek, mert nem szereztük három pontot. A mai meccsen tompák voltunk, a helyzeteket nem tudtuk kihasználni. Több nagy helyzetünk volt, de egyszerűen semmi nem ment be. A másik oldalon a csapat keményen melózott, jól védekezett, nehezen tudtuk feltörni őket. Egy lőtt góllal nehéz meccset nyerni. Nem mindenki tudta azt nyújtani, amit tud, ennek ellenére ezt a harmadik olyan meccs, amikor így is nyerhettünk volna, de még valami hiányzik. Küzdelmes, gyors, élvezhető, nagy iramú meccs volt, sajnáljuk, hogy kevesebb gólt lőttünk, de sok pozitív dolog is volt, készülünk a vasárnapi meccsre.