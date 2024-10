Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 4. forduló

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK – PTE-Pécsi EAC 108-70 (27-13, 27-19, 33-16, 21-22)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Sallai, Fülöp Á., Szűcs S.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Lakatos M. 3/3, Mester 19/6, Bata 9, Molnár B. 2, Murphy 30/3. Csere: Kiss K. 13, Sándor B. 10/6, Bán 9/9, Czimer 11/9, Tóth V. 2. Edző: Lekli József.

Lekli József: – Gratulálok a csapatnak, nagyon szépen játszottunk támadásban is, védekezésben is. Reméljük, hogy Máténak nincs komoly baja – nem tudom, de egyszerűen minden meccsen lesérül valaki. De nagyon büszke vagyok a csapatra, mert ezt is jól reagálták le. Odatette magát mindenki, küzdöttünk, hajtottunk, és nagyon jó meccset játszottunk. Még egyszer gratulálok a csapatnak, és további sok sikert kívánok a PEAC-nak!