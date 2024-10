Röplabda. A csütörtök esti, Kecskeméti RC – Pénzügyőr SE összecsapással kezdetét vette a férfi röplabda Extraliga 2024/2025-ös idénye. A bajnokságban két vármegyei együttes szerepel – miként tavaly –, a MEAFC-Peka Bau, valamint a Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika együttese. A két klub éppen egymás ellen kezdi a küzdelemsorozatot, a meccs pénteken 19 órától indul Miskolcon, az Egyetemi körcsarnokban.

A MEAFC-Peka Bau extraligás férfi röplabda csapata Fotó: MEAFC



– Jócskán kicserélődött, megfiatalodott a keretünk – kezdte Barócsi Ákos, az egyetemisták szakosztályvezetője. – Nagyon fontos volt, hogy az edzésszámon tudjunk tovább emelni, hogy mindenkinek csak a röplabdára kelljen koncentrálnia, hiszen ezt kívánja az Extraliga. Haladunk a profi státusz, munka felé, most már ,,proficskák" vagyunk. A felkészülés rendben zajlott, játszottunk elegendő felkészülési mérkőzést, persze, lehetett volna egy-kettővel több, de ilyen lehetőségeink voltak. A csapat egyben van, így érzem, mindenki elfogadta a másikat, beilleszkedett, felkészülten várjuk a rajtot, edzőpárosunk, Kovács Zoltán vezetőedző, és Varga László másodedző is mindent megtett, elégedettek vagyunk a munkájukkal, aztán majd minden kiderül a pályán. A tavalyi volt az első, történelmi évadunk a legmagasabb osztályban, nem sikerült a nyolcba jutnunk, most szeretnénk. Stabil tagjai lettünk a magyarországi férfi röplabdázásnak, és itt jegyezném meg, hogy a felnőtt csapat mellett ugyancsak lényeges az utánpótlás-nevelés, tíz korosztályos együttest üzemeltetünk. A keretből négy játékos saját nevelés, az előző bajnokságban is volt több fiatalunk. Más helyzetben vagyunk, mint évekkel ezelőtt, az Extraliga azért plusz motiváció a gyerekeknek, és nyílván a szponzorok számára is, ennek egyik jele volt a nemrég megkötött szerződés a Fux Zrt-vel. A visszajelzések, a tények azt mutatják, Miskolcon van létjogosultsága a minőségi férfi röplabdának, de folyamatban van azon elképzelésünk, hogy nyissunk a vármegyeszékhely vonzáskörzete felé is. Az, hogy most a Vegyésszel kezdünk, helyi derbivel, külön pikantéria. Még sem edző, sem tétmeccsen nem tudtuk őket megverni, meglátjuk, ezúttal mi rejlik bennünk. Várjuk a szurkolókat, a barcikaiakat is, bízunk abban, hogy jó meccset vívunk.