Röplabda: Extraliga

Férfi Extraliga, 1. forduló

MEAFC-Peka Bau – GreenPlan-VRC Kazincbarcika 1:3 (22, -18, -21, -19)

Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 347 néző. V.: Varga, Ladányi.

MEAFC-Peka Bau: Kostovic, Dóczi 8, Dobovics 3, Piwowarczyk 14, Komlósi 17, Árva 14. Csere: Fenyvesi (liberó), Kondor (liberó), Simkó 1, Csizmadia 1. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

GreenPlan-VRCK: Nikolov 4, Péter B. 17, Garan 5, Miklósi-Sikes 3, Cziczlavicz 10, Pozzobon 26. Csere: Kiss M. (liberó), Péter M. 5, Óhidi 1. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Kovács Zoltán: – Az első szettben uraltuk a játékot, ekkor rendben volt a nyitásfogadásunk. A második szettől a Vegyész szerkezetet váltott, a saját nyitásfogadásunk leromlott, emiatt kiszámíthatóvá vált a játékunk. Ez volt az első meccs a szezonban, folytatjuk a munkát. Gratulálok a Barcikának, örülök, hogy ennyien kijöttek a mérkőzésre.

Toronyai Miklós: – Rangadóra készültünk, egy közönségszórakoztató meccs volt, bár hiányérzet itt is, ott is lehet. Az elején probléma volt a terem mérete, ami a fogadásunkon, és a mezőnyben is meglátszódott. Aztán szerkezetet váltottunk, akiknek kellett, azok húzták a csapatot. Gratulálok a csapatnak, és a Miskolcnak is, jó úton járnak. Köszönjük a szurkolóink bíztatását, olyan volt, mintha hazai pályán lettünk volna.