Az abaúji kistelepülés gárdája a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Kelet csoportjában vitézkedik. Pillanatnyilag a hetedik úgy, hogy a négy utolsó mérkőzését megnyerte, ezeken tizenkét pontot kaszált.

Baráti társaság

A garadnai futballsztorit a falu elöljárója szolgáltatja, hiszen Bujnóczki Máté egy személyben polgármester, klubelnök, játékos, az pedig már csak hab a tortáján, hogy támogatóként is az egyesület és a csapat mögött áll.

– Húsz esztendeje kergetem a labdát és ennek a két évtizednek minden percét községünkben futballoztam végig – kezdte a polgi, aki harminchárom évesen a napokban vette át a mindössze háromszázhatvan lelkes község irányítását. – Azt mondják rólam, hogy én vagyok a klubhűség mintaképe, ez a megállapítás ugyan hízelgő rám nézve, de nincs különösebb jelentősége. Annak viszont talán van, hogy itthon az elmúlt tíz évem – akár elcsépelt mondás, akár nem – a társadalmi munkáról szólt. A sportban baráti társaságot alakítottunk ki, maroknyi közösségünk valamennyi tagja ingyen játszik, így természetesen én is, vagyis elnökként nem utalok magamnak egy fillért sem. Ráadásul a mi esetünkben tényleg helytálló a fillér, ugyanis gyakorlatilag egy vasunk sincs. Az önkormányzat eddig kétszázezer forintot adott a GTSC-nek, már amikor tudott, ezért a saját pénzemet is bedobom a lovak közé. Polgármesterként annyi mozgásterem viszont lesz, hogy a fűnyírás, a mosatás és a pályafestés költségét kigazdálkodom a falu büdzséjéből, már ha – humoros fogalmazással élve – nem veszik le érte a fejem a testületi tagok.

Helyiek és környékbeliek

A garadnaiak most, hogy megjött az étvágyuk, a közép mezőnybeli tagság kiharcolását tűzték maguk elé.

– Nálunk nem jönne össze tizenegy kezdő és néhány csere, ezért a helyiek mellett környékbeli, göncruszkai, hernádvécsei és novajidrányi labdarúgókat szerepeltetünk, plusz magunkhoz babusgattuk az Encsen már kiöregedett futballszolgákat – folytatta Bujnóczki Máté. – Annak ellenére, hogy kis túlzással tényleg alig vagyunk, az utánpótlás-nevelésről sem mondtunk le, ezt is kiemelt projektként kezeljük: a göncruszkai általános iskola keretén belül működik a Bozsik-programunk, a gyerekeket az ottani intézmény biztosítja.