Cserépfalu SC – Mályi FC II 6-2 (3-2)

Cserépfalu, 70 néző. V.: Kovács A. (Mező I., Lukács B.).

Cserépfalu: Lakatos (Kaló) – Dudás Cs. (Novák), Török, Bukta (Farkas), Kovács P. (Boldiszár), Dudás K., Gál, Ádám B., Pozsomai (Tóth Á.), Paczók (Kucserák), Kriston (Korán). Edző: Bálint Attila.

Mályi II: Gombaszögi – Dendók, Török, Varga A., Fojt (Takács), Barna (Victor P.), Merucza, Palotás, Borbély, Pál Z., Zámbori. Edző: Kovács György.

G.: Kovács P. (2), Gál (2), Pozsomai (2), ill. Merucza (2). Jók: Ádám B. és az egész csapat, ill. senki.

Bálint Attila: – Kiegyensúlyozott volt a játékunk, kézben tartottuk a mérkőzést. Végig lendületesen, kreatívan és veszélyesen játszottunk. Gratulálok a fiúknak! Jobbulást kívánunk az ellenfél sérült játékosának.

Kovács György: – Egy nagyon jól játszó csapat otthonában nem tudtunk érvényesülni. Gyorsabban, biztosabb lábbal vertek meg minket. Belőlünk hiányzott a kondíció és a pontosság. Voltak jó periódusaink ma is, de ez kevés volt a jövőben több kell ettől. Köszönjük sérült játékosunk ellátását a hazai edző részéről.

Tiszabábolna DB Mezőcsát – Harsány SE 3-0 (2-0)

Mezőcsát, 100 néző. V.: Nagy M. (Kapitány, Ács).

Mezőcsát: Kupcsik – Balázs L., Bubenkó, Szombati, Nagy D. (Nyircsák M.), Új-Nagy, Tóth M., Lovász, Dósa, Balogh I. (Nyircsák Gy.), Sipos. Edző: Szombati Krisztián.

Harsány: Bene – Vaszilkó, Szamkó, Bazsó (Sipos), Szabó Z., Rafael, Gável, Pusztai, Balogh A., Illovai, Berkes (Kiss N.). Edző: Gável András.

G.: Új-Nagy (3, kettőt 11-esből). Jók: Tóth M., Dósa G., Új-Nagy, Nagy D., Bubenkó, ill. az egész csapat.

Szombati Krisztián: – Félgőzzel játszva nyertük meg a mai mérkőzést. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, amiket rendre ki is hagytunk. Ebben a jövőre nézve fejlődnünk kell. A továbbiakban sok sikert Harsánynak!

Gável András: – Ifistákkal jöttünk el, de helytálltak a fiatalok, ezért dübörög a gazdaság, mert a csapat nyolcvan százaléka dolgozott.

Hejőpapi SE – Borsodivánka SE 2-3 (0-1)

Hejőpapi, 60 néző. V.: Suhaj (Iván K., Vinter R.).

Hejőpapi: Hegedüs – Rákosi, Borbély B., Botos, Bozó (Kiss T.), Borbély Á., Klink (Surányi), Soltész, Nótár E. (Szilágyi), Nótár E. Z., Tóth M. Edző: Németh Károly.

Borsodivánka: Lázár – Nyeste, Pintér, Viktor Á., Fejes, Kassai, Bernáth (Szikszai), Érsek (Besenyei), Burka, Gyenes (Juhász), Hegedüs. Elnök: Fodor László.

G.: Kiss T., Borbély B., ill. Bernáth (2), Burka. Jók: Kiss T., ill. az egész csapat.

Németh Károly: – Ma is úgy kezdtünk, ahogy szoktunk: hátrány az első öt percben. Utána érthetetlen miért, de 60 perc előnyt adtunk az ellenfélnek. A cserék után visszajöttünk a meccsbe, két gólt lőttünk és három kapufát. Remélem tanulunk ezekből és jobban fogunk összpontosítani. Jövő héten javítani kell és javítani is fogunk! Hajrá Papi!

Fodor László: – Az egész mérkőzést végig uralva zsinórban negyedik győzelmünket arattuk. A meccs végére kiengedtünk, de ezúttal ez is belefért. Magabiztosan várjuk az őszi szezon hajráját. 19 éves átlag életkorú csapatunkkal, ha így folytatjuk szép jövő előtt áll a klub.