Miskolcon évtizedekig a DVTK kötelékén belül dolgoztak a súlyemelők, akik a múltban több sikert is elértek: a legnagyobbak közé tartozik két olimpiai ezüstérem (Szűcs Lajos, 1972 – München, és Jacsó József, 1988 – Szöul), valamint Barsi László két világbajnoki aranyérme (1987 – Ostrava, 1993 – Melbourne). A rendszerváltás, a DVTK szétesése után a Diósgyőri SC-ben tanították a sportágat, majd amikor ez a klub is ellehetetlenült, a 2000-es évek végén a Miskolci Szabadidőközpont SE nyújtott ,,segítő kezet". Viszont csak egy ideig, és gyakorlatilag bő egy évtizede a súlyemelés eltűnt a vármegyeszékhely palettájáról. Ugyanakkor most ismét nyílik arra lehetőség, hogy bárki megismerkedjen a tárcsás élettel, Pátrovics Géza ,,kezei között".

Több, mint öt évtizedes pályafutás van Pátrovics Géza mögött Fotó: Magánarchívum



– Évek óta segítem Kovácsné Fábián Mária edzéseit, aki Debrecenhez kötődik, és ott találkoztam a hajdúsági klub vezetőjével, aki beszélt arról, hogy szeretne nyitni Miskolcon egy hasonló tematikájú edzőtermet, mint ami ott van, benne súlyemeléssel. Egyúttal megkérdezte, lenne-e kedvem ebben partner lenni, oktatni a sportágat – kezdte Pátrovics Géza, a KVSE edzője, masters versenyzője. – Volt, így nemrégiben elkezdtem a munkát a Bro'Z-ban. A helység, az eszközök adottak, vagyis a minőségi edzéshez minden rendelkezésre áll. Heti két alkalommal, kedden és csütörtökön este tartom a foglalkozásokat. Aki benne volt, van, és aki nem, az másként látja a súlyemelés oldalait, a legnagyobb pozitívuma, hogy az ember fizikálisan jobb állapotba kerül, kidolgozott lesz az izomzata. Egyébként gyakorlatilag mindenfajta sportágban – legyen az futball, kézilabda, vagy akár tenisz – alap a súllyal való munka, mozgás, még ha az nem is kifejezetten az olimpiai súlyemelés. Különben a másik ,,szerelmem" a torna, imádom nézni, szintén megmozgat minden izomcsoportot.

Pátrovics Géza - a kezdetekről is

A szakember 52 esztendővel ezelőtt ismerkedett meg a súlyemeléssel.

– Tizennyolc évesen a televízión keresztül néztem a müncheni olimpiát, az akkori nagy kiválóságokat, Földi Imrét, Szűcs Lajost, Holczreiter Sándort, hogy mekkora súlyokat mozgatnak meg, és érdekelt, hogy jómagam mire lennék képes – elevenítette fel a bő öt évtizeddel ezelőtti gondolatokat Pátrovics Géza, aki a kazincbarcikai súlyemelés ,,atyja". –Tehát egyrészt a kíváncsiság vitt erre azt útra, bár a sport mindig közel állt hozzám, viszont a termetemnél fogva, hogy nem voltam, vagyok magas, azért adottak voltak a lehetőségek, az inspirációt pedig megadták a felsorolt olimpikonok. Akkor, amikor megszületett bennem az elhatározás, elkezdtem keresni a lehetőségeket, hogy hol lehet súlyt emelni, akkor csak Miskolcon, a DVTK-nál volt erre mód. Két-három hónapig bejártam, ám későn voltak a tréningek, és a közlekedés nehézkes volt, így nem lettem hivatalosan diósgyőri, sosem indultam a színeikben versenyen. Nem folytattam ott, eljöttem, de az a bizonyos kapcsolat kialakult, úgy a sportággal, mint a benne lévőkkel. Ez történt 1972 őszén, amely után atletizáltam, majd mintegy másfél évvel később, 1974 februárjában megalakult Kazincbarcikán a szakosztály. Az azóta tartó pályafutásomban sok minden benne volt, szereztem 7. helyet vb-n, Európa-bajnokságokon negyedik pozíciókat, 1984-ben közel voltam ahhoz, hogy kimenjek a Los Angeles-i olimpiára, amelyen végül az ismert bojkott miatt Magyarország nem vett részt. 1988-ban is olimpiai kerettag voltam, Jacsó Józsival, Barsi Lacival egyetemben, aztán mégsem vittek ki Szöulba, a mai napig nem tudom, hogy miért, mert abban a súlycsoportban, amelyben voltam, más nem ment. Később volt egy személyes beszélgetésem erről az akkori szövetségi kapitánnyal, aki azt mondta, nem az ő döntése volt. Nekem régen is hobbi volt a súlyemelés, nem a pénzért csináltam, de bejártam a világot. Szerencsésnek vallom magam amiatt, hogy lehettem válogatott, szövetségi kapitány, illetve sikeres masters sportoló, mindezt a sportágnak köszönhetem. Sajnos, ez nem az a ,,pálya" ami után kapkodnának az emberek, kevés az edző, én is már kifelé megyek. De csinálom, amíg tudom, bírom.

PÁTROVICS-pályafutás