A 23. Miskolci Barátság Maraton Futófesztivál mezőnye október 20-án, vasárnap ismét a Miskolci Egyetemvárosban találkozhat, hogy annak tagjai a hét versenyszám egyikét teljesítsék. A kedvezményes előnevezés október 13-ig tart. A szervezők jótékonysági gyűjtést is hirdetnek az eseményen, mellyel egy 10 éves, súlyos betegségben szenvedő miskolci kislány gyógykezelését szeretnék támogatni.

A Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a Marathon Club Egyesület által közösen, a kiemelt technikai partner Biennale Nonprofit Kft. közreműködésével rendezendő esemény versenyközpontja a Miskolci Egyetem Körcsarnokánál lesz. Az utóbbi években Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Csehország, Marokkó, Németország, Norvégia, Olaszország, Kazahsztán, Szlovákia versenyzői avatták nemzetközivé a versenyt. A különböző felkészültségű futók a maraton (42,195 km, Homonnai László-emlékszám), a félmaraton (21,095 km, Koleszár András-emlékszám), a kismaraton (10,5 km, Koncz Ferenc-emlékszám), a minimaraton (5,27 km, dr. Márkus Gábor-emlékszám), félmaraton-váltó (4×5,27 km, Bukovinszki József-emlékszám), illetve a 800 méteres és 2,4 km-es gyermekfutamok közül választhatnak. A verseny 5,25 km-es körpályájának térképe megtekinthető a maratonclubmiskolc.hu oldalon.

A versenyközpontban

A kedvezményes előnevezést október 13-án, vasárnap estig meghosszabbították a rendezők. A korlátozott számú helyszíni nevezésre, illetve az előnevezők számára a rajtszámok átvételére október 19-én, szombaton, 14-18 óra és október 20-án, vasárnap 8 és 11 óra között lesz lehetőség a versenyközpontban. További részletek a verseny honlapján, a versenykiírásban találhatóak.

Az idei Miskolci Barátság Maraton jótékonysági programmal is kiegészül. Egy 4 éves koráig teljesen egészséges, de azóta, 6. éve súlyos betegségben szenvedő, több hazai és külföldi műtéten átesett és újabb műtétre váró miskolci kislány gyógykezelését szeretnék elősegíteni a versenyre is meghirdetett gyűjtési akcióval, és az erre a célra kihelyezett gyűjtőládával. A Panna Gyógyulásáért Alapítvány (Bankszámlaszám: 11734107-26078991-00000000, Külföldi utalás esetén: IBAN kód: HU 51 117341072607899100000000, SWIFT kód: OTPVHUHB) célja, hogy intenzíven folytatni tudják Panna terápiás gyógykezelését, hogy megtanulhasson újra önállóan járni, kezeit használni, korlátok nélkül átélni a mozgás örömeit. Panna jelenleg erősen mozgáskorlátozott, helyzetéből adódóan, speciális segítség szükséges a mozgásához, amelyek megkövetelik otthonuk átalakítását, akadálymentesítését annak érdekében, hogy biztonságos környezetet teremtsenek számára. Panna egyébként ott lesz a versenyen is, ahol testvére Bence futva, ő pedig édesapjával, egy speciális tolókocsiban teljesíti a minimaraton távját. Bővebb információ a www.pannaert.hu oldalon.