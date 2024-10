FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

Budapest, 500 néző. V.: Korbuly, Rencz (Szabó D., Kis-Király).

FTC-Telekom: Nagy (Földes) – Tyni, Karmeniemi, Galajda, Brady, Heino – Seregély (1), Crespi, Razumnyak 1, Kestila, Keranen (1) – Helgesen, Vidoli, Banga, Mattyasovszky, Turbucz – Mártonffy, Tóth G., Bán, Németh. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DVTK Jegesmedvék: Vosvrda (Praták) – Masella, Shkrabov, Hunt (2), Pineo 1 (1), Doyle 1 (1) – Szirányi B., Szathmáry, Kuleshov, Miskolczi, Blasko – Vokla, Vojtkó, Berdnikov, Bartos, Rétfalvi – Szalay, Sánta, Lövei, Trozsák, Farkas M. Vezetőedző: Láda Balázs.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Fodor Szabolcs (a DVTK honlapjáról): – Az első harmadban akár meg is nyerhettük volna ezt a mérkőzést, olyan sok helyzetet alakítottunk ki, volt kapuvasunk is, nem is egy. Az első játékrészben a DVTK-nak mindössze hat kaput eltaláló lövése volt a hivatalos statisztika szerint, mi pedig csak hármat számoltunk náluk. Ennyiből tudtak gólt szerezni, míg mi a rengeteg helyzetünkből nem. A második harmadot is jobban kezdtük, már rögtön az első cserében domináltunk, és a harmad nagy részében a mi akaratunk érvényesült, mégis sikerült elrohanniuk és újabb gólt szerezni. A harmadik harmad elején gyorsan visszajöttünk egy újabb jó kezdéssel, és azt gondolhattuk, meg tudjuk fordítani az állást, ehhez képest mintha a mieink álltak volna meg és zavarodtak volna össze a saját gólunk után. Ezt ki kell derítenünk, hogy miért van, mert nem először történt meg. Kaotikus percek után megint jöttek a helyzeteink, támadtunk is eleget, a végén pedig egy kiállítás miatt nem tudtuk rendesen lehozni a kapust. Szóval rengeteg helyzetünk volt, de nem tudunk elég gólt lőni, ezen sokat kell dolgozni. Nem vagyunk könnyű helyzetben, ha egy csapat nem úgy kezdi a bajnokságot, ahogy eltervezte, az önbizalom is elmegy picit, ilyenkor egy győzelem nagyon nagyot tudna lendíteni, helyette újabb arculcsapás jött, ami tovább rontja az önbizalmat, ahogy az is, hogy hiába dolgozunk rengeteget, hiába vagyunk sokat a támadó harmadban, ha a helyzetekből nem jön a gól. Innen csak közösen van kiút, egymást kell kirángatni, pozitívnak kell maradni, tovább kell dolgozni.