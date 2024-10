A spanyolországi Torremolinos-Andalúcia városában október 17-20. között rendezik meg az elit kategóriás triatlon világbajnoki-sorozat nagy döntőjét, valamint a junior és U23-as korosztály világbajnokságát. A Tiszaújvárosi Triatlon Klubot az újdonsült Európa-bajnok Lehmann Csongor, a korábbi U23-as vb-ezüstérmes Kiss Gergely, valamint az ebben az ebben a korcsoportban most debütáló Kovács Gyula képviseli.

A világbajnoki szériaverseny-sorozat (WTCS) idei befejezését jelentő az olimpiai táv, 1500 méter úszás, 40 km kerékpározás és 10 km futás vár az olimpiai bajnokokkal, érmesekkel, világ- és kontinensbajnoki dobogósokkal alaposan megtűzdelt mezőnyre.

Egy szűk élbolyban

- Elsőként, október 17-én, csütörtökön délben az U23-as korosztály egyéni versenyében leszünk érdekeltek az utolsó éves Kiss Gergely és az „első bálozó” Kovács Gyula révén – tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. - A junior-U23-as mix-váltó versenyét október 20-án, vasárnap 9.00 órától rendezik meg, míg a hétvége „király” száma október 20-án, vasárnap 17.00 órától vár az érdekeltekre, köztük újdonsült Európa-bajnok fiamra, Lehmann Csongorra. Három versenyzőnkkel az elmúlt heteket spanyolországi magaslati edzőtáborozással töltöttük, melynek végén nyugodt szívvel állíthatom, hogy a srácok bomba formában vannak. Az U23-sok versenyében a már vb-ezüstéremmel büszkélkedő Kiss Gergely az 5-ös rajtszámot kapta, de nyilván szeretne ettől előrébb végezni. Ő egy nagyon jó úszó, így a kerékpározást akár egy szűk élbolyban is teljesítheti. Itt is a futás fog dönteni, de nem irreális célkitűzés vele szemben az újabb dobogós helyezés. A korcsoportban most bemutatkozó Kovács Gyulával szemben nincsenek nagy elvárások, a tapasztalatszerzés az elsődleges, de nem lepődnék meg, ha a középmezőny első felében zárna. A vasárnap reggel versenyző mix-váltóban Kiss Gergely, Kropkó Mártával, Szalai Fannival és Dobi Gergővel együtt próbálhat szerencsét. Ők a 32 tagú mezőnyben az első hat közé várhatóak. A hétvége talán legnagyobb érdeklődéssel várt futama az elit férfiak vasárnap késő délutáni vetélkedése lesz, a párizsi olimpia arany-ezüst- és bronzérmesével. A világbajnoki-sorozat nagy döntőjét követően alakul ki az év végi összetett sorrend, illetve eldől, hogy idén kik állhatnak fel a vb-dobogóra. Csongor tavaly a 10. helyen zárt összetettben, idén szeretné elérni a top6-ot, jelenleg a 7. helyen áll, így 7-es a rajtszáma is. A végső értékelésnél a három idei legjobb eredmény után kapott és a nagy döntőn begyűjtött pontok összesítését veszik figyelembe. Csongornak a Cagliari WTCS-bronzérme, az Eb-aranyérem és az olimpiai 11. hely mellé vasárnap kell még odatennie egy szép helyezést. Fiam kihagyta a legutóbbi, kínai WTCS-futamot, emiatt pontokat vesztett. Tette mindezt annak érdekében, hogy itt jó legyen. Önbizalmán sokat lendített az Európa-bajnok cím kiharcolása, mára még inkább kontrollálni és befolyásolni tudja a verseny mindenkori alakulását. Amennyiben a szorosan mögötte tanyázó brazil és spanyol vetélytársai nem előzik meg vasárnap, és az 5., vagy még jobb pozícióban zár, akkor meg lesz a hőn áhított összetett 6. hely.