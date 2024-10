A szünetben kettőt váltott Radenkovic, Acolatse, és Klimovich kapott lehetőséget Rakonjac, illetve Szatmári helyett, ami egyrészt azt is jelentette, hogy Gera lett a jobbhátvéd. Az 50. percben Acolatse mutatkozott be, de lapos kísérletében nem volt erő. Az évtizedek óta ismert ,,gurigázós", sokat passzolós játékát hozta az MTK, tehették, hiszen nekik aztán nem volt sürgős. Szögletekkel jobban állt a DVTK, amik nem hoztak lehetőséget, leolvasták a vendégek, hogy kit, kiket kell ilyenkor hatástalanítani. Jurina lőtt estében, 7 méterről, a meglepő, hogy tisztán tehette ezt. A 60. percben ugyanő vezette az elletámadást, 50 méter vágta után maga vállalkozott, Odyntsov résen volt. Sanicanin és Vallejo is a lecserélés sorsára jutott, bejött Rharsalla, továbbá Adedokun, aki pedig debütált Diósgyőrben, az NB I-ben. Beadásokra, fejesekre apellált a hazai csapat, ebben bíztak, hogy hozhat valamit a ,,konyhára", és továbbra is még Acolatse sebességére. Holdampf kapáslövése volt a szín a diósgyőri estében, Demjén fogta, miközben a fővárosiak is frissítettek két emberrel. Aztán Radenkovic Jureket is bevetette annak érdekében, hogy elmozduljanak a nulláról, azonban az MTK is veszélyes maradt. Az utolsó tíz percben nyomott a házigazda, pontrúgásokat végezhettek el, Chorbadzhiyski nem élt a lehetőséggel az ötösön belül. A 88. percben Antonov gyatrán emelt, pedig jöttek a társak is, az MTK biztosan nyert 2-0-ra. Amire legutóbb a Ferencváros volt képes, még augusztus 10-én.

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – MTK Budapest 0–2 (0–2)

Diósgyőr, 5405 néző. V.: Derdák (Kóbor, Szalai).

DVTK: Odyntsov – Szatmári, Chorbadzhiyski, Bárdos, Sanicanin – Vallejo – Gera, Holdampf, Pozeg Vancas, Rakonjac – Edomwonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

MTK: Demjén – Hej, Beriashvili, Kádár, Antonov – Kosznovszky, Kata – Molnár R., Bognár – Molnár Á. – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid.

Csere: Rakonjac helyett Acolatse a 46., Szatmári helyett Klimovich a 46., Sanicanin helyett Adedokun a 64., Vallejo helyett Rharsalla a 64., Molnár Á. helyett Nagy Zs. a 72., Bognár helyett Végh a 72., Pozeg Vancas helyett Jurek a 74., Jurina helyett Németh K. a 76., Antonov helyett Bobál a 89., Molnár R. helyett Stieber a 89. percben.

Sárga lap: Jurina (73.), Kosznovszky (84.).

Gólszerző: Kosznovszky (0-1) a 2., Molnár R. (0-2) a 42. percben.