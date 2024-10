Labdarúgás. Ötven esztendővel ezelőtt kezdte edzői (majd későbbi sportvezetői) pályafutását, illetve a napokban ünnepelte 76. születésnapját. Németh Attila, a vármegyei I. osztályú edelényi labdarúgó csapat irányítója, elnöke, gazdasági vezetője, ,,mindenese" azt mondja, nehezen tudja elképzelni, hogy ne legyen benne a labdarúgásban, akárcsak szertárosként.

Németh Attila továbbra is lelkesen dolgozik a futballban Fotó: Edelény-Borsodszer



– Most érzek még magamban erőt, ha nem is hosszú távon, de egy rövid ideig még szeretném csinálni – kezdett bele az észak-borsodi klub első embere. – Nem tudom, lesz-e majd jelentkező erre a pozícióra, de én ezt nyugdíjasként szeretetből végzem, ami csak munkával jár, semmiféle juttatással. A pályafutásomból a tizenötödik szezonnál tartok Edelényt illetően, szívügyem az egész, ami itt van, nem is lakom messze a sportteleptől. Ha utazik csapatunk, bármelyik, összekészítem a felszerelést, elviszem az indulási helyre, az pedig csak természetes, hogy a felnőtt bajnoki mérkőzéseken én készítem be a kávét, üdítőt úgy a játékvezetőknek, mind a csapatoknak. Éltet a közeg, a futball, ha esetleg olyan napom van, amikor kedvetlen, letört vagyok, és kimegyek a létesítménybe, az edzésre, jobb lesz a közérzetem. Jönnek a gyerekek, kedvesen köszönnek, örülök annak, hogy sok fiatalunk van, a lényeg, hogy sportolnak.

Szabó Gézát követte

Németh Attila Borsodszirákon született, ott is lett először igazolt játékos, majd középiskolás korában Miskolcon a MÉMTE-be került. Innen Rudabányára, az Ércbányászhoz ment, ahol másfél szezont töltött. 1969-ben motorbalesetet szenvedett, emiatt már nem futballozott tovább. Ezen évtől kezdve tíz esztendőn keresztül Sajóbábonyban dolgozott, közben segédedzői, később edzői képesítést is szerzett.

– Mikor a segédedzőire jártam, 1973-ban már hívtak Diósgyőrbe az előkészítő csoporthoz, 1974-ben kértek fel a DVTK Sportiskola utánpótlás edzőjének, másodállásban, ugyanis délelőtt dolgoztam – sorolta az edelényi elnök, aki 1979-ben a Borsodi Bányász utánpótlás szakágvezetője, ifjúsági tréner lett. – Anno ez a klub volt a Borsodi Szénbányák Tröszt kirakat-, és kivételezett csapata. Az 1983/84-es szezonban az egykori diósgyőri sikeredző, Szabó Géza volt a vezetőedző, én a pályaedzője, sajnos kiestünk a harmadosztályból, miután elküldték őt, és a játékosok mintegy hetven százalékát. Engem bíztak meg a tréneri feladatokkal, két-három idősebb futballista maradt, hozzájuk jöttek fiatalok, akikkel megnyertük a megyei I. osztályt, így visszakerültünk az NB III-ba. Mindenki fel volt véve a bányához, akkor olyan volt például a premizálási rendszer, hogy a táblázat alsó részében lévő ellenfelek ellen 50-, míg a ,,fenn" lévő csapatok ellen 100 forintot jelentett egy gól annak, aki végigjátszotta az adott meccset. 1987-ig dolgoztam itt.