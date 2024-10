A hét végén sem első-, sem másodosztályú bajnoki találkozókat nem rendeznek hazánkban, ugyanis a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában két összecsapást is vív: október 11-én a Puskás Arénában Hollandiát fogadja, 14-én pedig Boszniában lép pályára Marco Rossi csapata. Az olasz szakember stábjában továbbra is ott van a második vonalbeli Kolorcity Kazincbarcika SC asszisztens edzője, videóelemzője, Simon László. A szakember így pihenés helyett munkával tölti az elkövetkezendő napokat is. Barcikai részről a védő, Debreceni Ákos az U21-es válogatottba kapott meghívót. Szélesi Zoltán csapata október 10-én Málta, október 15-én pedig Belgium ellen lép majd pályára Európa-bajnoki selejtezőkön. Az NB II küzdelemsorozata október 20-án folytatódik majd, amikor a KBSC az FC Ajka otthonában fog pályára lépni.