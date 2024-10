Rali. A sportág szempontjából történelmi pillanatok részesei lehetnek mindazok, akik október 25-27-e között ellátogatnak az idei Zemplén Rallyra. A szakág az utolsó futamon avat majd bajnokot, ráadásul az abszolút elsőségre négy egység is pályázik. Legkedvezőbb helyzetben a Csomós Miklós és Nagy Attila duó áll, de matematikai szempontból a második helyen álló Turán Frigyes, Zsíros Gábor, a harmadik Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt, és a negyedik Német Gábor, Németh Gergely kettős is odaérhet még a csúcsra.

Szerencsről indulva

A szezonzáró futam felvezető sajtótájékoztatóját a szerencsi Rákóczi-várban tartották meg, itt az is kiderült, hogy a város versenyközpontként vesz részt a hétvége lebonyolításában, 2022 után másodszor.

– A legfontosabb a biztonság – fogalmazott Kiss Attila, Szerencs újonnan hivatalba lépett polgármestere. – Az előjelek alapján egy remekül szervezett hétvégére van kilátás, amely számunkra azért is fontos, mert a városunk az autósporton keresztül bemutatkozhat a távolabbról érkező vendégek részére. A rendezőket igyekszünk mindenben segíteni, mert szeretnénk, ha Szerencsen egy emlékezetes hétvégével zárulna a rali bajnokság.

A térség számára turisztikai szempontból is kiemelten fontos ez a hétvége, hiszen az eltöltött vendégéjszakák szempontjából a Zemplén szeretne előre lépni. Erre pedig az őszi időszak, a szüret és az autósport nagyszerű lehetőséget kínál.

– Az utak, a szálláshelyek és a gasztronómia fejlesztése mellett a térségnek nagyon fontos, hogy kiemelt rendezvények látogassanak hozzánk – fogalmazott dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője. – Természetesen ebbe a körbe tartozik a rali is, amely évtizedek óta összefonódott a régiónkkal. Idén a szüretet hamarabb kezdtük, de elképzelhető, hogy a hó végén a látogatók még látnak valamit belőle. A hangulat fantasztikus lesz, bízom benne, hogy mindenki számára emlékezetes marad október utolsó hétvégéje.

Csata a pályán lesz

A rali szakág számára kiemelten fontos az év utolsó bajnoki versenye, éppen ezért mindenki komolyan készül a megmérettetésre.

– Irigylésre méltó helyzetben vagyok – mondta dr. Varga Attila, az RSB vezetője. – A magyar raliban még soha nem volt olyan, hogy az utolsó versenyen még négy bajnokesélyes legyen. Ráadásul ez a szezonzáró minden szempontból ideális. Remek pályákon, csodálatos környezetben versenyezhetünk, ami megnyugvással tölt el. Természetesen egy egészséges drukk van bennem, de izgalmakat igazából csak a pályán várok. Számomra ez a futam fontosabb, mintha Eb-versenyt rendeznénk, hiszen a sportág magyar kedvelőinek a magyar bajnokság mindennél előrébb való.

A HUMDA ORB idei utolsó futamát az Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt. rendezi, a csapatnak idén a II. Diósgyőr Rally után ez lesz a második versenye.

– Számomra emocionálisan is érdekes a Zemplén, hiszen bő két évtizeddel ezelőtt ezt a helyszínt, ezt a környéket mi álmodtuk meg, 2001-ben mi rendeztük itt az első versenyt – jegyezte meg Jacsó Tibor, főszervező. – Akkor több éven keresztül működött az elképzelésünk, ezért most boldog vagyok, hogy visszatérhetünk erre a csodálatos környékre. Az előkészületek során azt tapasztaltuk, hogy ez a térség továbbra is szereti, örömmel fogadja a versenyzőket, ami nagy segítség a mi munkánk során is. A verseny központját Szerencs biztosítja, de valamennyi önkormányzat és az összes partnerünk pozitívan áll ehhez a hétvégéhez. A gyorsasági szakaszok során részben azokat a pályákat használjuk, ahol a rali Eb mezőnye is versenyzett, de technikai okok miatt az erdészeti utakba nem megyünk bele nagyon mélyen. Szerencsére a környéknek vannak olyan adottságai, hogy így is nagyszerű szakaszokon tudunk versenyezni október utolsó hétvégéjén.