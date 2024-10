Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B Piros csoport, 5. forduló

BKG Prima Akadémia – MEAFC-Peka Bau (Szigetszentmiklós, vasárnap, 16.00)

Váczi Péter, a MEAFC-Peka Bau vezetőedzője: – A hónap eleji, Vasas elleni meccsen két meghatározó játékosunk is megsérült, hiszen Czirbusnak elszakadt a keresztszalagja – és már műtét után van –, így egész szezonra kiesett, míg Tóth B-nek az oldalszalagja roncsolódott, ő minden bizonnyal januárban kosarazhat újra. A hiányuk, úgy tűnik, nagyobb lyukat ütött a rendszeren, mint akkor gondoltuk. Nyilván azon vagyunk, hogy kezeljük ezt a helyzetet, ez még a múltkor Debrecenben nem sikerült, mert súlyos vereségbe futottunk be, azonban vasárnap mindenképpen fejlődést akarunk látni, annak ellenére is, hogy nincs a két ,,top" emberünk.