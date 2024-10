A labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC az NB I-es Debreceni VSC-t fogadta kedden este, hogy eldöntsék, melyik csapat jut a 16 közé.

Szalai J. (a labdával) kezdőként jutott szóhoz a Magyar Kupa mérkőzésen

Fotó: MZSFC/Csendes Szonja

Magyar Kupa: három és egy

Mindkét együttes bajnoki vereség után próbált vigasztalódni, a kövesdi azok után, hogy Csertői Aurél vezetőedző irányításával elszenvedte első vereségét, a hajdúságiak pedig azt követően, hogy a zsinórban elvesztett ötödik bajnokijuk után edzőt is váltottak, Máté Csaba helyett Dombi Tibor készítette fel a piros-fehéreket a mérkőzésre.

A csapatok szakvezetői nem szedték szét a legutóbbi bajnokikon szerepelt együtteseket, a hazaiak szakvezetője, Csertői Aurél három helyen változtatott a múlt szombati, HR Rent-Kozármisleny elleni, hazai 1-0-s vereséget követően: Juhász I., Zvekanov és Cibla nem volt keretben, utóbbi azért, mert a két klub közötti kooperációs szerződés értelmében nem léphetett pályára ,,anya egyesülete” ellen. Helyettük Deczki, Posztobányi és Krausz kapott bizalmat a kupameccsre.

A vendégek megbízott vezetőedzője, Dombi Tibor viszont csak egy játékost cserélt ki a szombaton, a Fehérvár FC otthonában 2-0-s vereséget szenvedett kezdőcsapatból: Pellumbi maradt ki, aki helyett Szuhodovszki készülődhetett a Kövesd elleni összecsapásra.

Az első lehetőség a hazai csapat előtt adódott, egy ígéretes kontra végén Szalai J. azonban ahelyett hogy Bartuszt hozta volna játékba, egyedül vezette végig a labdát a felezővonaltól, és végül keresztbe ellőtt a kapu előtt... Válaszul, egy hazai labdavesztés után Dzsudzsák vezethette lendületből a labdát a kövesdi kapu felé, akinek a bal alsó sarokra tartó lövését Deczki védte vetődve. Nem sokkal később Domingues kapáslövése szállt méterekkel a kapu mellé, majd a 30. percben ugyanő, közelről, ziccerből lőtt a kapusba. A folytatásban Posztobányi fejese kerülte el a kapu bal oldalát, majd Bárány lapos löketét hárította Deczki, Aztán megint egy hazai okozhatott volna gondot a DVSC-nek, és bár Szalai J. ezúttal passzolni próbált, a labda nem jutott el Bartuszhoz.

A második félidőre egyik edző sem cserélt. A 49. percben Bartusz fejese az addigi legnagyobb hazai helyzetet hozta, ám a labda elkerülte a bal alsó sarkot. Három minutával később egy kövesdi kontra végén Szalai J. előtt adódott abszolút ziccer, de a csatár 12 méterről a kapu fölé durrantott… Aztán Horváth K. bombázott a léc fölé, majd ugyanezt a túloldalon Domingues is megtette. A játékrész közepén Szécsi közeli pöccintését védte bravúrral Deczki, válaszul Zachán zúgatta a ketrec fölé a labdát. A 77. percben Szuhodovszki koccintotta össze Bányai bokáját a vendég 16-oson belül, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntetőt Bartusz végezte el, aki a kapu jobb oldalába lőtt (0-1). A hajrában Bartusz lőtt a bal sarok mellé, majd Illés B. a léc fölé, és mivel a DVSC a hajrában is halvány maradt, meglepetésre a Mezőkövesd Zsóry FC jutott be a 16 közé.