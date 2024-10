Az idei világbajnoki széria versenysorozat (WTCS) vasárnap, Torremolinos-ban megrendezett nagy döntőjén elért 6. helyével a világbajnoki sorrendben az 5. pozíciót érdemelte ki Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub újdonsült Európa-bajnoka, mely a magyar triatlon eddigi legjobb vb-helyezése az elit kategóriában!

A spanyolországi városban olimpiai táv – 1,5 km úszás, 40 km kerékpározás és 10 km futás – várt az igazán veretes mezőnyre.

– A sikeres franciaországi elit Európa-bajnokság nem álltunk le, már másnap elutaztunk a spanyolországi magaslati edzőtáborba, ahonnan csak a vb-döntő előtt pár nappal jöttünk le – tekintett vissza a verseny előzményeire és annak alakulására Lehmann Csongor. – Az úszást az első húszban fejeztem be, de nem voltak köztünk nagy különbségek. A kerékpározás elején történt bukás miatt öt versenyzőnek sikerült elszakadnia tőlünk. Mivel a nagy odafigyelést igénylő, kritérium jellegű, körönként 10 kigyorsítást megkövetelő kerékpározás közben nem volt akarat a menésre, pedig ott volt velünk az olimpiai bajnok, Alex Yee és több honfitársa is, a futás megkezdésekor bő egy perc hátrányt mutatott az óra. A futás első körének tempóját én diktáltam, majd amikor a francia Conninx markánsan élre állt, onnantól kezdve közeledtünk a vezető ötösre. Az utolsó körben sikerült megelőzni a világbajnok Vincent Luist is. A folytatásban a többi francia menővel hadakoztam. Nagyon brutális volt a futás, melynek végén az én esetemben 29:35 percet mutatott az óra, aminek nagyon örültem. Ez az idő mindössze 20 másodperccel maradt el a mezőny jelenlegi legjobb futójának, az olimpiai bajnok, és most már világbajnok Alex Yeenek az idejétől, ami biztató számomra, a jövőre nézve. Előzetesen a top5 volt a cél a versenyen, ettől csak pár másodpercre voltam, de teljesen elégedett vagyok, hiszen az összesítésben sikerült lefelezni a tavalyi 10. helyezésemet. A legjobb négy versenyen begyűjtött pontszámok összesítése alapján az 5. helyen zártam. Amennyiben tartani tudom ezt tendenciát, jövőre meglehet az elit vb dobogó is. Boldog vagyok, hogy a rendkívül sok munka ezúttal is meghozta az eredményét. Az olimpiával együtt hosszú és nagyon intenzív szezonom volt, melynek a végén sem lehetett kiengedni, nagy volt még a nyomás, de sikerült az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. Most természetesen jöhet a pihenés, majd édesapámmal, klubedzőinkkel és kiváló klubtársaimmal együtt folytatjuk a munkát.