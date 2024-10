A Tiszaújvárosi Triatlon Klub hosszútávú élversenyzője, Lehmann Bence október 5-én, szombaton, Barcelonában zárta le profi pályafutását. Az ironman távon elért 8 óra 2 perces kiváló ideje jobb, mint az 1994-től fennálló magyar rekord. Az Ironman Calella-Barcelona elnevezésű versenyen 3,86 km úszás, 180,25 km kerékpározás és a maratoni futás (42,195 km) várt a 4000 indulót számláló hatalmas mezőnyre, köztük az 55 profi licenszes triatlonosra.

Lehmann Bence megküzdött az ,,elemekkel" Fotó: Magánarchívum

– A rajt 7:55 órakor volt, így egész kényelmesnek bizonyult a reggel – mondta Lehmann Bence. – Az úszás azon kívül, hogy négy medúza csípett meg, eseménytelenül telt, mintegy tízen elszakadtunk a mezőny többi részétől, és így kezdtük meg a kerékpározást. A bringa elején hamar elkezdtek rendeződni a sorok, volt egy elmenés, az ,,esélyesek csoportja” öt fővel, őket követtük mi négyen, egy dán, egy görög és egy svájci sráccal. 30 km-nél mintegy 3:30 hátrányunk volt, de jól össze tudtunk dolgozni, nem stresszeltünk, szépen haladtunk. Az első kör hátrányunk 5 percre nőt, ami abszolút vállalható ezen a távon. Akkor bőven 4:10 órás kerékpáros időn belülre álltunk, ami nagyon motivált közben. Nem sokkal a fordító után azonban utolért bennünket egy nagy, 15 tagú üldöző boly. Innentől mentünk 20 km-t nagyjából általában 50 km/órás átlag fölött. Még ekkor is bizakodó voltam. Az amatőr versenyzők előzgetése nem könnyítette meg a dolgunkat, olykor elég kaotikus volt és ez sok veszélyes szituációt is teremtett. Aztán elkezdtem érezni, hogy nem vagyok rendben, elkezdett egyre nehezebben esni a kerékpár, majd nagyjából 120 km-nél teljesen eléheztem, ekkor le is szakadtam erről a bolyról. Akadtak kilométerek, amikor csak a legkönnyebb áttétel beállítással tudtam gurulni. Itt elkezdtem megenni az összes gélt, ami még nálam volt, hogy mielőbb helyre jöjjek. Közben mentek el a sorok, sehova nem tudtam beállni, egyedül küzdöttem, sokszor csak gurultam, a feladás, mint opció is megfordult a fejemben. Aztán valahogy csak elküzdöttem magam a depóig és még akkor is úgy álltam, hogy meg lehet az általam célként kitűzött 8 órán belüli idő.