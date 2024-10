Nagy Zsolt Csaba: El kell jutni addig

A pontvadászat őszi részéből még négy összecsapásuk van hátra az újhelyieknek.

– Az eddig nem említett meccsek közül fontos volt az is, hogy a két presztízs összecsapást, a Sárospatak, illetve a Kenézlő ellen hoztuk – hangsúlyozta Nagy Zsolt Csaba. – Sorrendben: jön a Tokaj, megyünk Karcsára, egyik sem lesz egyszerű menet, aztán még pályára lépünk a Telkibánya, és a Mád ellen. Ezt a kettőt – nem lebecsülve őket – be kell húznunk, de az előző kettőn is erre fogunk törekedni.

A ,,feljutás téma" ezután ismét előkerült – az STK legutóbb a 2015/2016-os bajnokságban volt vármegyei I-es.

– El kell jutni addig, ám egyelőre még az őszi szakasznak sincs vége. Persze, lehet számolgatni, hogy ha a fél szezonban összegyűjtenénk 6-8 pont előnyt, akkor nagyon nagy lenne az esélyünk a bajnoki címre – elmélkedett az elnök-edző. – Ebben a csoportban van azért több jó csapat, igaz, van ahol az utánpótlás háttér nem adott a vármegyei I. osztályhoz, ahol pedig adott lenne, ott nem biztos, hogy jelenleg cél a felkerülés, hozzánk képest jelentős ponthátrányban vannak.

Pályarekonstrukció

Nagy Zsolt Csaba érintette azért, hogy mit kellene tenniük aranyérem esetén, valamint szólt létesítmény-beruházásról is.

– Már a téli átigazolási időszakban jöhetnek új emberek, akik szívesen fociznának nálunk, és voltak már szintén az STK-ban – árulta el az egyesület első embere. – Aztán biztos, hogy '25 nyarán szükséges lenne további erősítés a meglévő állomány mellé, a vármegyei I. osztályban való bennmaradás érdekében. A centerpályánk felújítása folyamatban van, a labdarúgó felület gyakorlatilag rendben, elkészült, az oldalakat dolgozzák össze, kiegészítő javításokat végeznek. A beruházás összértéke 52 millió forint, remélhetőleg tavasszal már tudunk ezen a megújult pályán játszani, addig – miként eddig – továbbra is az NB-s szintű nagy műfüves pályánkon rendezzük a mérkőzéseinket. Egyéb beruházás is zajlik a sporttelepen, amit a város támogat, például épület belső átalakítás. Az önkormányzat mellett szeretném megköszönni a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium segítségét, hogy használhatjuk a tornatermüket, ezt a támogatást, és arra is van esély, hogy a felújított városi sportcsarnokban is tudunk majd dolgozni. MI