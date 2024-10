Kerkez Milos és Horváth Krisztofer sérülés miatt kikerült a magyar válogatott keretéből – írja az MLSZ X-oldala. Helyettük Schön Szabolcsot és ifjabb Dárdai Pált hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány. Pótbehívót kapott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Gera Dániel, aki így pályára léphet Hollandia ellen hazai pályán, majd Bosznia-Hercegovinában a Nemzetek Ligájában. Gera Dániel pályafutása elején tagja volt az U21-es válogatottnak, az A-válogatott keretébe viszont most kapott először meghívót, miután Marco Rossi szövetségi kapitány több találkozón is személyesen győződött meg kiváló formájáról. Amennyiben pályára lép, ő lehet a DVTK 27. válogatott labdarúgója - közölte a klub.