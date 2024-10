A tiszaújvárosi színeket képviselő Kiss Gergely bronzérmet nyert a spanyolországi Torremolinos-Andalúcia városában október 17-én, csütörtökön megrendezett U23 korcsoportos, olimpiai távú triatlon világbajnokságon.

– Gergő az 1500 méteres úszást az elsőktől 12-13 másodperccel lemaradva teljesítette, így komoly erőfeszítésébe került, hogy a kerékpározás első felében társaival együtt felzárkózzon a közvetlen élbolyhoz – tudtuk meg a helyszínen tartózkodó Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökétől.

– A 40 km-es kerékpározás befejeztével egy húsz tagú csoport verődött össze. Gergő jól depózott, végig a top10-ben futott. A későbbi győztes spanyol Cantero hamar meglógott, komoly előnyre tett szert, még az ezüstérmes görög fiúval szemben is. Ha Gergőnek a bringázás során nem kell zárkóznia, akkor a 10 km-es futáson a másodikkal meccselhetett volna. Persze a sportban a ha-val kezdődő mondatoknak nincs értelme. Nem volt könnyű menet, ez a bronzérem fényesebb, mint a két évvel ezelőtti ezüst, hiszen az elit világbajnoki szériaverseny sorozatban is induló sportolók erősítették az egyébként sem gyenge mezőnyt. A korosztályos vb-n most debütáló sportolónk, Kovács Gyula a nagy mezőnyös úszásban „elveszett”, több, mint 1 perc hátrányban ért partot. Pakolta a bringát, de a felzárkózás felemésztette. Végül a 28. helyen érkezett célba, jól teljesített, de a végén a versenybírók az úszás közben észlelt pályatévesztés miatt sajnos kizárták.

Tiszaújváros-feliratú lobogóval a célban

Az U23-as korosztálytól búcsúzó Kiss Gergely, akire Kropkó Mártával, Szalai Fannival és Dobi Gergővel vasárnap reggel még vár a mixváltó, a célba érkezését követően a következőképpen fogalmazott:

– Pályafutásom egyik legnehezebb versenye volt. Magamhoz képest rosszul úsztam, ebből adódóan brutálisan kemény kerékpározás várt rám, de szerencsére még időben el tudtuk csípni az élbolyt. Fantasztikus érzés volt a Tiszaújváros feliratú nemzeti zászlóval, világbajnoki bronzérmesként áthaladni a célvonalon.