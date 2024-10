A Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeit képviselő Kiss Gergely – az egyéni verseny után – a mix-váltóval is világbajnoki bronzérmet harcolt ki a múlt hét végén Spanyolországban megrendezett világbajnokságon.

A Torremolinosban zajló triatlon világbajnokság október 20-i, vasárnapi zárónapja az U23-junior mix-váltók versenyével vette kezdetét. A váltók tagjaira egyenként 250 méter úszás, 5 km kerékpározás és 1500 méter futás teljesítése várt. A magyar csapatban Kiss Gergely kezdett, aki a kerékpározásnak a hetedik pozícióban vágott neki, amit tartott a futás megkezdéséig. Végül az első helyezetthez képest 9 másodperces hátránnyal, a negyedik helyen váltotta őt Kropkó Márta. Utóbbi nagyon jó úszással a harmadik helyen jött ki a vízből, majd kerékpáron uralta az élbolyt, elsőként szállt le a futáshoz.

Hét csapat versenyzői kezdték a futást 3 másodpercen belül, Márta nagyon jól tartotta a helyét, a franciák és a spanyolok mögött harmadikként váltott. A francia és a spanyol fiú 21 másodperces előnnyel kezdte a kerékpározást a harmadik helyen haladó Dobi Gergő előtt, aki a négyfős üldözőbolyban haladt és 17 másodperces hátrányban, az ötödik helyen adta át a „stafétát” a juniorok mezőnyében vb-ezüstérmet kiérdemelt Szalai Fanninak. A befejező emberek közül az úszás és a kerékpározás során az első hat szinte teljesen együtt haladt. A futás első köre után öten még hat másodpercen belül voltak, a második körben viszont a francia Lombardi tempót váltott, amit a többiek nem tudtak követni. Szalai Fanni kiváló futásával szerezte meg a magyar váltó a bronzérmet, megelőzve a sportág olyan nagyhatalmait, mint Nagy-Britannia, Spanyolország, vagy Új-Zéland, Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok.

– Valamennyire számítottam rá, hogy utolsó U23-as szezonom végén jól teljesíthetek – fogalmazott Kiss Gergely. – Egyéniben rendkívül kemény mezőny gyűlt össze. Nagyon örülök, hogy a bronzéremért küzdő hat versenyzőből a futás során az én javamra billent el a mérleg! Két nap szünet után rendezték meg a mix-váltó versenyszámot, ahol én kezdtem, és a 4. helyen adtam le a váltást. Mivel a szintén nagyon motivált társaim is kiválóan teljesítettek, sikerült végig elől lennünk. Szerencsére az utolsó futás befejeztével a mi javunkra dőlt el a dolog, harmadikként fejeztük be a csatát, így gyűjthettem be második vb-bronzérmemet Torremolinosban. Azt gondolom, hogy jól sikerült „megugrani”, egyben lezárni az U23-as korcsoportot, jövőre pedig már a legerősebb mezőnyben próbálhatok szerencsét.