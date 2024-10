Zsinórban hatodik találkozóján maradt veretlen, és ötödik mérkőzésén nem kapott gólt a DVTK NB I-es labdarúgó csapata, amely a hét végén, az NB I 9. fordulójában 2-0-ra győzött Nyíregyházán, az újonc Spartacus vendégeként. A meccshez kapcsolódó érdekes jelenet volt, amikor a játékvezető nem engedte elvégezni a kezdőrúgást egy korábbi DVTK-mezt viselő szurkolónak – ez akkor derült ki, amikor a fiatalember levette a tréninfelsőjét. A Magyar Labdarúgó Szövetség az esetre az alábbi indoklást írta: ,,A Nyíregyháza – DVTK mérkőzés kiemelt kockázatú besorolású volt, a játékvezető helyesen járt el, amikor észlelve a nyilvánvaló provokatív szándékot, nem engedélyezte a nyíregyházi stadionban a Diósgyőr mezében levő szurkolónak a kezdőrúgás elvégzését. Ezzel a döntésével hozzájárult a mérkőzés biztonságos és zavartalan lebonyolításához. Általános nemzetközi gyakorlat, hogy a vendégcsapat mezében kizárólag a vendégcsapat számára kialakított szektorokba lehet belépni.”

Kezdőrúgás balhé: nem rúghatta el a labdát a DVTK-szurkoló

Nem is lehet kérdés

Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda az alábbiakat írta, felvezetve azzal, ,,Most megosztjuk veletek, Zoltán levelét, amit a nyíregyházi klubnak küldött, hogyan mutassák be őt a kezdőrúgás előtt." – “Zoltán egy Finnországban élő megszállott szurkoló, aki igyekszik minél több rangadón személyesen is részt venni, legyen szó akár magyar válogatott idegenbeli mérkőzésről vagy éppen hazai bajnokiról. A mai mérkőzés lesz Zoltán nyolcadik Nyíregyháza - Diósgyőr mérkőzése, amelyen személyesen jelen van. Mintegy 2000 km-t utazott, hogy buzdítsa kedvenceit és számára nem is kérdés, hogy ki fog ma nyerni és melyik csapat Kelet-Magyarország ura! Ilyen táborral a csapat mögött, ez nem is lehet kérdés számára!”

Kezdőrúgás: jogos volt a döntés?

Az eset nagy visszhangot váltott ki, sokan ellenezték a játékvezetőnek az ünnepélyes kezdőrúgást megvásárló drukker ellen szóló döntését, de sokan támogatták Bogár Gergő pályán hozott ítéletét. Az 1910.hu nevű Facebook-oldal – a DVTK szurkolói weboldalának közösségi médiás felülete – beszámolt arról, hogy a Zoltán nevű, DVTK-mezes szurkoló mit tervezett volna, ha a játékvezető nem szól közbe: a férfi elmondta, a sípszó után rá akarta vezetni a labdát a hazai kapura, ami azonban tilos, a kezdőrúgást gyorsan kell elvégezni úgy, hogy a labda ne hagyja el a kezdőkört.