Diósgyőri részről

A DVTK kretének a minőségét magasabban jegyzik, a piros-fehérek a kispadról jobb játékosokat tudnak majd pályára küldeni. Tartósan sérült játékosai a DVTK-nak is vannak, Popadiuc és Drezgic személyében, illetve vannak olyanok is, akik kisebb gondokkal küszködnek, – Bényei és Huszár betegséggel – de ettől függetlenül erős kezdőcsapatot tud a pályára küldeni a borsodi gárda szakvezetője.

– Az egész csapat és a szakmai stáb tudja milyen mérkőzés vár ránk, és azt is hallottuk, hogy minden belépőjegy gazdára talált. Ezer diósgyőri olyan támogatást tud nyújtani, ami egy plusz embert jelent a pályán – mondta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Számomra nagyon fontos, hogy motiváltan és kellő szenvedéllyel játsszunk, ugyanakkor a kellő pillanatban őrizzük meg a hidegvérünket is. Biztosan agresszív lesz az ellenfél, amire mi is megadjuk a kellő választ, de felhívtam a játékosok figyelmét, hogy a mérkőzés hevében se feledkezzenek meg a taktikáról, különösképpen a kapu előtt maradjanak nyugodtak, és akkor nagyobb hatékonysággal tudják értékesíteni a helyzeteket. A Nyíregyháza szépen felépített támadások helyett labdaszerzést követően kevés labdaérintéssel próbál eljutni az ellenfél kapuja elé, sok beadás érkezik a szélről, és bátran lőnek távolról is. Újoncként az is motiválja őket, hogy megmutassák, helyük van az élvonalban. Azonban a DVTK is minőségi játékosokkal rendelkezik, akik megfelelően fognak válaszolni a hazai játékmódra, és bízom benne, hogy három ponttal gazdagabban várhatjuk a bajnoki szünetet.

A DVTK öt veretlen bajnokival a háta mögött várja a keleti rangadót, az NYSFC pedig a legutóbbi két NB I-es találkozóját egyaránt megnyerte.