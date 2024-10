A labdarúgó NB I 9. fordulójában lejátszott Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK mérkőzés (0-2) a két csapat vezetőedzője értékelte a látottakat.

Tímár Krisztián (Nyíregyháza SFC): – Összességében rengeteg helyzetet sikerült kialakítani, sajnos az első félidőben nem volt szerencsénk. Volt két kapufánk, ziccerünk is, illetve egy vitatott helyzet, amit majd szeretnék visszanézni. A második félidőben nagyon rosszkor kaptuk a gólt, ilyen könnyen nem lehet adni lehetőséget az ellenfélnek. Mentünk előre, de támadásban nem éreztem az átütőerőt, többször ellenfelünk mögé mentünk a szélen, többször ott pattogott a labda a kapujuk előtt, de valami ma hiányzott, hogy ezeket gólokra váltsuk. Nem lehet ennyi lehetőséget elszakasztani, persze hátul sokkal nagyobb koncentráció kell, az ellenfélnek három nagy helyzete volt, ebből kettőt berúgtak. Gratulálok a Diósgyőrnek, de újonc csapatként a meccs nagy részében dominálni tudtunk, helyzeteket alakítottunk ki, abban kell fejlődni, hogy az ilyen meccseken ne vesztesen hagyjuk el a pályát.

Vladimir Radenkovic (Diósgyőri VTK): – Nagyon büszke vagyok a játékosokra, az eredményekre és a szurkolótáborra is. Nagyon fontos 3 pontot szereztünk, a meccs előtt arról beszéltünk, hogy azokért játsszunk, akik szurkolnak a DVTK-nak, akik szeretik a DVTK-t. Az első félidőt nagyon jól kezdtük, a másodikat még jobban. Arra kell törekednünk, hogy ugyanilyen motivációval folytassuk, hogy újabb pontokat szerezzünk. Az első félidőben több olyan bedobás volt, ami után ellenfelünk szerezte meg a labdát, és ebből helyzeteket alakítottak ki, a szünetben ezt kellett rendbe tenni. A félidőben volt még valami, amit a játékosok mondtak, és nem én, ami az volt, hogy az előző meccseken rosszul jöttünk ki a szünetről, így most azt mondogatták egymásnak, hogy koncentráltnak kell lenni, vagyis ami a második félidő elején történt, az az egymás biztatásának az eredménye. Most sem kaptunk gólt, nagyon sokat dolgozik a stáb azon, hogy a védekezés rendben legyen, a védővonalban jó teljesítményt nyújtanak a játékosok, néha ez elég, néha nem. De a játékosok azért élnek, hogy jó teljesítményt nyújtsanak, mert szeretnének valami különlegeset létrehozni. Hat mérkőzés óta veretlen a csapat, jó úton járunk, ezen szeretnénk tovább haladni, és mindent megteszünk a szurkolótáborért, mert ilyen közönség előtt öröm játszani.