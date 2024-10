Karate. A megemlékezésé volt a főszerep szeptember 29-én is a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban, ahol az Avas kupa–18. Csordás József nemzetközi karate emlékverseny volt a miskolci Justitia Fuji-Yama SE és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Karate Szövetség rendezésében.

Csordás József - régi felvételen Fotó: Justitia SE

A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város leköszönő polgármestere, Dr. Ignácz Dávid, Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője, Dr. Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, valamint Büchler Zsolt, a válogatott szövetségi kapitánya, és természetesen Csordás József családja is.

– Két fontos oka van annak, hogy évről-évre megrendezzük ezt az eseményt – mondta Pálinkás András, a Justitia Fuji-Yama SE elnöke. – Az egyik, hogy ezt a versenyt annak idején még Csordás József barátunk hívta életre, és nagyon fontos számunkra, hogy a hagyományt folytassuk, amivel emlékezünk is rá. Magyarországon nincs olyan, ehhez hasonló megméretés, amelyet mind a mai napig, ilyen hosszú ideje megszerveznek, ami annak köszönhető, hogy Miskolcon van egy olyan közösség, amely ezt szívügyének tartja, valamint tisztelte, szerette Józsit, jómagam együtt kezdtem vele, még 1985-ben. A körcsarnokban, az Egyetemi Játékokra készült egy ledfal, ezt mi most arra használtuk, hogy egy zenés fényképalbumot osztottunk meg Csordás Józsefről, akik ismerték a képeken lévő, vele kapcsolatos eseményeket, helyeket, helyzeteket, azok meg is könnyezték az adott pillanatot. A másik ok: a karate – az olimpia szakágról beszélek – Budapest, és főváros környéki központú, kisebb versenyek vannak ugyan vidéken, de ilyen volumenű nincs. A tudásunk meg van, a forrást eddig mindig sikerült előteremteni rá, amelyben nagy érdemei vannak Mészáros Jánosnak. Természetes, hogy jövőre is szeretnénk megrendezni.

A Focus karate csapata

A nemzetközi versenyre – amely hat tatamin zajlott – három nemzet (Magyarország, Románia, Szlovákia) 35 hazai és 9 külföldi egyesülete érkezett. Az 584 nevezést A, B és C kategóriában, 6 éves kortól a szeniorokig adták le a klubok. Az egyesületi éremtábla élén a Budaörsi SC zárt 18 arany, 12 ezüst és 10 bronzéremmel, a rendező miskolci Justitia Fuji-Yama SE (13 arany, 12 ezüst, 25 bronzérem) a 3. helyen végzett, de több Borsod-Abaúj-Zemplén megyei klub is előkelő helyet vihetett haza: ötödik lett a Renraku-Ryu SE (6 arany, 8 ezüst, 4 bronz), harmincharmadik a Szkítia Harcművészeti Egyesület (2 ezüst, 3 bronz), harmincnegyedik a Nyékládházi KSE (2 ezüst, 2 bronz), harminchetedik a Szerencsi VSE (1 ezüst), harmincnyolcadik a Kazincbarcikai VSE (3 bronz), míg negyvenkettedik az Emődi VSE (1 bronz).

A legeredményesebb külföldi egyesület a Focus Románia lett 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szerezve. A legjobb férfi versenyző címét Debreceni Ádám (Justitia Fuji-Yama SE) versenyzője nyerte el 2 arany és 1 ezüstéremmel, míg a lányok esetében a legjobbnak Némethi-Feymann Boglárka (Budaörsi SC) bizonyult 2 aranyéremmel. MI