Egyesületi élet. A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) szeptember 23-án, a Miskolci Egyetem A/1-es épületében tartotta meg tisztújító küldöttközgyűlését. A küldöttgyűlések közötti időszakban az egyesület tevékenységét a 9 tagú elnökség irányítja és ellenőrzi. Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, és 7 elnökségi tag. Az elnökségi tagok közül 1 főt a Miskolci Egyetem mindenkori rektora, 1 főt a ME Hallgatói Önkormányzata delegál.

Komoly segítséget

Az elmúlt négy esztendő legfontosabb mozzanatait Rakaczki Zoltán elnök foglalta össze. A kihívások tekintetében szó esett a Covid-világjárvány és a háborús vészhelyzet miatti korlátozásokról, a rezsi költségek, bérleti díjak, személyszállítási- és üzemanyag költségek drasztikus megemelkedéséről, az önkormányzati működési támogatás csökkenéséről, a TAO-támogatások igénybevételének szigorításáról. A finanszírozás terén komoly segítséget jelentett a modellváltó egyetemeknél megjelent felsőoktatási ágazati támogatás, amelyből a Miskolci Egyetem jelentősebb működési támogatást tudott biztosítani az egyesület számára. 2023-ban mérföldkőnek tekinthető, hogy a Peka Bau 2000 Kft. névadó szponzorként kapcsolódott be az NB I/B Piros-csoportos férfi kosárlabda csapat és az NB I Extraligás férfi röplabda csapat finanszírozásába. Ezt az együttműködést a 2024/25-ös évadban is folytatják, valamint kiemelt szponzorként csatlakozott a Fux Zrt. is. Az elnöki beszédben szó esett a Miskolci Egyetem és a MEAFC közötti kiváló kapcsolatról is, mely a MEFOB-részvételekben, rendezésben, a MEAFC-os sportolók versenyeztetésében, és nem MEAFC-os, de egyetemi sportolók támogatásában realizálódik. Ide sorolható a nemzetközi egyetemi bajnokságokban való közreműködés, a szabadidősport rendezvények és foglalkozások szervezése és az élsportolói mentorprogram koordinálása is.

Alkalmassá teszi

A 11 szakosztályt működtető MEAFC sportolói, edzői, kollégái rektori, városi és MEFS elismerésekben részesültek, az egyesület kollektívája 2023-ban kiérdemelte a Vármegyei Prima Díjat. Az Első Miskolci Lions Klubbal közösen több alkalommal szerveztek jótékonysági rendezvényeket. A Miskolci Állatsegítő Alapítványt (MÁSA) rendszeresen támogatják, de egyetemi keretek között hagyománya van a beteg gyerekek segítését célzó adománygyűjtéseknek is. A Miskolci Egyetem és sportegyesülete a MEAFC története egyik legnagyobb és legkomplexebb projektjét valósította meg a 2024. július 12-24. közötti Európai Egyetemi Játékok (EUG) megrendezésével. A Miskolc-Debrecen közös rendezésű eseményen felsőoktatási intézmények sportolói és sportcsapatai – összesen 4736 fő – vettek részt, 36 ország 414 felsőoktatási intézményét képviselve. Miskolcon tíz, Debrecenben hét sportág küzdelmeit szervezték meg. Miskolcon jelentős infrastruktúra fejlesztések valósultak meg, illetve vannak folyamatban: 5 db kollégiumi épület felújítása, egyetemi étterem épületének felújítása, teniszcsarnok építése és egyetemi teniszközpont felújítása, valamint strandröplabda központ építése. Az EUG széles körben megismertette a Miskolci Egyetemet úgy is, mint egy unikális és kompakt rendezvényhelyszínt, hiszen egy lehatárolt területen, az egyetemi campuson belül találhatóak szálláshelyek, nagy kapacitású étterem, több sportág kiszolgálására alkalmas sportlétesítmények, konferencia termek és szórakozóhely. A nagyszabású nemzetközi esemény szervezése során felhalmozódott egy olyan know-how és szakember gárda, amely alkalmassá teszi a Miskolci Egyetemet, Miskolcot a jövőbeli kiemelt rendezvények elnyerésére és sikeres megvalósítására.