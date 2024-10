Érzelemdús lesz

Arra a kérdésre, hogyan ítéli meg a pénteki örökrangadó esélyeit, Marosi Tamás ezt válaszolta:

– Az FTC elleni mérkőzésen olyan csapatok lépnek jégre, amelyek mindenképpen előrébb szeretnének lépni a tabellán és a vesztett pontok tekintetében is nagyon közel állnak egymáshoz. Ez a párosítás mindig nagyon érzelemdús, fizikális játékot hoz, ahol általában szoros végjátékban dől el a meccs. A két csapat legutóbbi találkozójából kiindulva most is hasonlóra számíthatunk. Hazai pályán minden esélyünk megvan a győzelemre, nem is lehet más célunk ezen a meccsen. A szakmai stáb folyamatosan próbálja jobbá tenni a csapat összhangját és taktikáját, ebből a szempontból nincs jelentősége, hogy éppen melyik alakulat az aktuális ellenfél. A saját játékunkat szeretnék tökéletesíteni, ez egy hosszú folyamat, aminek a végén remélhetőleg minden elem összeáll a rájátszásra. Természetesen a csapat fel is készül a Ferencvárosból, ilyenkor az edzők hosszú órákat töltenek el a mérkőzéseik kielemzésével annak érdekében, hogy ebből olyan jeleneteket tudjanak nyerni, amikből fel tudják készíteni a játékosokat az adott játékhelyzetre.