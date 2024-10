Az Erste ligában a 9. és a 10. forduló következik. A DVTK Jegesmedvék pénteken 18 óra 30 perctől a népkerti csarnokban a Gyergyói HK-t látják vendégül, vasárnap 17 órától pedig az Újpesti TE vendégeként küzdenek a pontokért.

A népkerti jégkorong csarnok a Jegesmedvék otthona

Jegesmedvék: előtérben a hatékonyság

Marosi Tamás csapatmenedzsertől először arra kértünk választ, hogy szurkolói szempontból jobban örültek volna-e a múltheti idegenbeli vereségnek és hazai győzelemnek, mint a bekövetkezett fordítottjának, mire ezt a választ adta:

– A pontok és a tabellán elfoglalt helyezés tekintetében nincs különbség a hazai és idegenbeli mérkőzések fontossága között, de annyiban mindenképp extrán sajnáljuk a Csíkszereda elleni hazai vereséget, hogy a drukkereink megérdemelték volna, hogy győztes meccset lássanak. Ismét több mint ezren látogattak ki a meccsre és teremtettek jó hangulatot, rajtuk nem múlott a siker.

Ezután szóba hoztuk a lőtt és a kapott gólokat is.

– A hálónkba került találatok számával elégedettek lehetünk, hiszen a harmadik legkevesebbet kaptuk az idei szezonban – folytatta Marosi Tamás. – Az eredményességünk a támadójátékunk hatékonyságának növelésén fog múlni. Játékban sokszor dominálunk, kapura célzásaink száma is rendben van és ha a lövéshatékonysági mutatónkon javítani tudunk, akkor ez a szerzett pontok tekintetében is jelentős javulást hoz majd. Ennek érdekében az edzéseken és a videózások során a csapatunk tagjai folyamatosan dolgoznak azokon a részleteken, amik ezt elő tudják segíteni. Ami pedig az előttünk álló összecsapásokat illeti: mind a két meccs ugyanolyan nehéznek ígérkezik, mert két olyan csapattal találkozunk, amely várhatóan a liga élmezőnyéhez tartozik majd. Az a tervünk, hogy az eddigiekhez hasonló harcias játék mellett a hatékonyabbak legyünk a kapu előtt, ha ez megvalósul, akkor biztosak vagyunk benne, hogy több pontot is szerezhetünk a hétvége során.

A Macik kerettagjairól megtudtuk: az a ritka helyzet állt elő, hogy mindenki teljesen egészséges, kisebb sérülések persze jelenleg is vannak, de az egészségügyi stáb jó munkájának köszönhetően valamennyien játékra alkalmas állapotban vannak.