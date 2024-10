Hosszú szünet után Hadik András és Juhász István ismét hazai vizekre evez. A korábbi négyszeres magyar bajnok ralis és navigátora idén összesen kétszer állt rajthoz magyar bajnoki viadalon. A szezonnyitó veszprémi hétvége után a Mitropa Kupában is számításba vett Mecsek Rallyn lehetett találkozni a Fordos kettőssel. Most viszont ismét eljött a pillanat. A félig-meddig hazai futamnak számító szezonzárón is rajthoz állnak. A bajnoki küzdelembe nyilván nem tudnak beleszólni, ugyanakkor szeretnének az élmezőnyben autózni, és megmutatni, hogy mire képesek.



Más jellegű feladat

- Jól ismerjük ezeket a pályákat, nem kell nekünk bemutatni. A Bükk mellett a környék legjobb szakaszai vannak a Zemplénben - fogalmazott érdeklődésünkre Hadik András. - Szép emlékek is fűződnek ezekhez a gyorsokhoz, hiszen 2018-ben itt lettünk abszolút magyar bajnokok. Attól szorosabb, kiélezettebb csata talán soha nem lesz, hiszen az utolsó verseny utolsó szakaszán egyetlen ponttal szereztük meg az elsőséget. Azóta eltelt már hat esztendő, de mindig szívesen térünk vissza a Zemplénbe. A programot nézve most is jó verseny lesz, bár a szakaszok összetétele egyáltalán nem bonyolult. Van olyan pálya, amelyet a hétvége során öt alkalommal is használunk, de most ez a feladat, ezt kell megoldani. Aránylag hosszú lesz a hétvége, hiszen 160 gyorsasági kilométer vár ránk, Fony és Erdőbénye is tempós rész, amihez igyekszünk a lehető leggyorsabban alkalmazkodni. Az elmúlt időszakban a Mitropa Kupás futamokon egymást érték a kanyarok, most egy kicsit más jellegű szakaszok várnak ránk.



Itthon és külföldön

A miskolci párosnak vegyes esztendeje volt 2024-ben. Nagyrészt a Mitropa Kupában, a környező országokban raliztak, de néhány futamon a hazai sorozatban is felbukkantak. Nem hajszolták az eredményt, sokkal fontosabb volt számukra, hogy olyan rendezvényeken vegyenek részt, ami szakmailag kihívást és kellő motivációt jelent számukra. Ezek közé tartozik a Zemplén Rally is.



Harcban az elejével

- Abszolút pozitívan, jó hangulatban várjuk a hétvégét - folytatta a korábbi négyszeres magyar bajnok ralis. - Ismerve a mezőnyt és a saját tudásunkat talán joggal bízunk abban, hogy ott lehetünk a legjobbak között. A bajnoki cím kapcsán mi külső szemlélők vagyunk, minden érintettnek sok sikert kívánunk. Ugyanakkor azért állunk rajthoz, hogy jól és eredményesen versenyezzünk. Ezeken a gyorsokon korábban már többször bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk rá, bízunk benne, hogy ezúttal is így lesz. Sajnálom, hogy végül a hivatalos teszt elmaradt, mert így két hónap után szállunk vissza az autóba. Jó lett volna egy kicsit bemelegedni a szombati rajt előtt, így azonban igyekszünk gyorsan verseny módba kapcsolni, és szinte azonnal felvenni a tempót. Szoros futamot, jó csatát várok, amiben mi is szeretnénk részt venni ezen a hétvégén. ME

A képen: Hadik András és Juhász István számára idén ez lesz az utolsó feladat Fotó: ME