Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 11. forduló

Karcagi SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–1 (1–0)

Karcag, 250 néző. V.: Dobai (Vrbovszki, Szabó R.).

Karcag: Fedinisinec – Szabó K., Székely, Szakács (Varga Zs., 63.), Marucsák (Nagy Zs., 63.), Bernáth, Fábián, Györgye (Vogyicska, 75.), Varga B., Talpalló (Hornyák, 75.), Szűcs K. Vezetőedző: Varga Attila. Tiszaújváros: Czinanó – Farkas M., Ivánka, Tóth S., Papp F., Lőrincz (Kollár, 68.), Skripek, Varjas L., Butor (Tóth Zs., 68.), Vitelki B. (Bökönyi, 68.), Nagy D. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. G.: Talpalló (28.), ill. Nagy D. (70.). Jók: Talpalló, ill. Farkas M., Ivánka, Papp F.

Varga Attila: – Ismét egy meccs, amikor csak egy félidőt futballozunk. Jól kezdtünk, vezettünk, majd a második felidőre úgy mentünk ki, mintha vége lenne a találkozónak. Problémáink adódtak, de ezeket mi okoztuk magunknak. A nagyszünet után már a játékkal is gondunk volt és senki nem találta a megoldást arra, hogy tegyen valamit. A cserékkel sem sikerült felpörgetni magunkat, de a játékrendszer váltással sem. Nem lehet egy félidőt focizni, ez nem normális így!

Vitelki Zoltán: – Az első félidőben stabilitásra törekedtünk, ami csak részben tudott megvalósulni, hiszen a párharcokban, agresszivitásban, a lepattanó labdák összegyűjtésében, valamint egyéni teljesítményekben sem tudtuk azt hozni, amit vártunk. Ennek ellenére a hazai csapatnak nem nagyon volt lehetősége a kapunk előtt, nekünk viszont több komoly esélyünk adódott, de nem tudtunk velük élni. Mégis a hazai csapat szerzett vezetést. Félidőben próbáltuk rendezni a sorokat, tudtuk, hogy minőséget kell tennünk a játékba és agresszívabban kell játszanunk. Változott is a helyzet, többet tudtuk birtokolni a labdát, de sok volt a hiba is. Nagyon akarta a gólt a csapat, ami Nagy Dávid révén jött is. Volt még lehetőség, de azt gondolom, hogy bár ide is győzni jöttünk, de elégedettek lehetünk ezzel a döntetlennel.