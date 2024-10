Női kosárlabda NB I/B Piros csoport, 1. forduló

MTK-TFSE – DVTK U23 74-77 (17-11, 17-15, 15-18, 16-21, 9-12) – hosszabbítás után

Budapest, 50 néző. V.: Gyurka, Váczi.

DVTK U23: Poczkodi 16/9, Küllős 12/3, Duka, Oláh F. 10/6, Fárbás 17. Csere: Frindt 11, Tózer Nemes 6, Győr 2, Ocsenás 3, Tóth B. Edző: Kovács Dénes.

Kovács Dénes: – Gratulálok a csajoknak, nagyon látszódott, hogy ez a szezon első meccse volt számunkra. A felkészülési találkozókkal ellentétben, most mi voltunk az esélyesek, és ez olyan teher volt, amit rosszul kezeltünk. Sokszor a koncentráció hiánya miatt nagyobb hátrányba kerültünk, de végül sikerült rendezni a sorokat, megmutatni a csapat erejét, és ha kis szerencsével is, de be tudtuk húzni a meccset.