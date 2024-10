Labdarúgás: Magyar Kupa

Női Magyar Kupa, 4. forduló (a 8 közé jutásért):

Diósgyőri VTK – Soroksár SC 6–2 (3–1)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Hegyi (Gergely, Trapp).

DVTK: Ádám – Szolomájer, Madarász, Boros, Avery (Myhal, 60.), Sain, Havasi, Nagy P. (Mezőssy, 82.), Katona (Somogyi, 82.), Connell (Mikó, 60.), Krisztin. Vezetőedző: Bém Gábor.

Soroksár: Fehér L. – Benke, Miszlai, Mucsi, Mislai, Győrik, Földvári F., Kovács L., Schmidt (Czikkely, 88.), Csizmadia J. (Siklósi, 82.), Czinege. Vezetőedző: Dukon Béla.

G.: Nagy P. (10., 26. – a másodikat 11-esből), Connell (35.), Katona (65.), Kovács L. (71. – öngól), Sain (79.), ill. Czinege (23., 48.)

Kiállítva: Szolomájer (57.).

Bém Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, sok helyzetet alakítottunk ki az első félidőben, amiből három gólt szereztünk. A szünet után is próbáltunk nyomást gyakorolni az ellenfélre és irányítani a játékot. A csapat ezen a mérkőzésen bizonyította, hogy mentálisan egységesek vagyunk, mert 30 percet emberhátrányban játszottunk és ennek ellenére szereztünk még három gólt. Gratulálok a lányoknak és a stáb tagjainak!

Dukon Béla: – Komoly gondjaink voltak, hiszen különböző okok miatt tíz mezőnyjátékosom maradt, így kérdés volt, hogy el tudunk-e egyáltalán jönni ezzel a hiányos kerettel. Érdekes meccs volt, volt több olyan ziccerünk is, amikor csak be kellett volna lőni a labdát, de nem tudtunk élni ezekkel a lehetőségekkel. Ezen kívül, amilyen buta hibákat el lehetett követni, azt elkövettük. A gólkülönbség túlzott.