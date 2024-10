Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 3. forduló:

Százhalombattai KSE – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK (Százhalombatta, vasárnap, 17.00)

Lekli József, a Phoenix KK vezetőedzője: – Nem vagyunk könnyű helyzetben, ugyanis Boinitzer Dávid megsérült a Veszprém ellen, és ugyanitt, a 4-es poszton Kozák Bertalan is hiányzik hasonló ok miatt, még körülbelül három hétig. Ez két meghatározó játékos, de van egy feladat, amit meg kell oldanunk. Nehéz meccsre számítok, a Százhalombatta remek csapattá vált, sok jó játékossal, két húzó emberük Csík Richárd, és Kovács Soma, akik mérkőzéseket döntenek el. Támadó szellemben kosárlabdáznak, ezért komoly védőmunkára lesz szükségünk. Azonban szeretnénk idegenben is gördülékeny támadó játékot mutatni. A srácok jól dolgoztak a héten, amennyiben a mi részünkről belerakunk mindent, minden téren ebbe a csatába, lesz önbizalom is, akkor lesz esélyünk a sikerre.