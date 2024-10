Hatalmas csata lesz

- Nagyon izgatottak vagyunk - jelentette ki Német Gábor. - Bízom benne, hogy minden szempontból fel tudunk készülni a végső csatára, nagyon nehéz és izgalmas verseny előtt állunk. Már azt nagy sikernek értékelem, hogy úgy állunk a Zemplén előtt, hogy akár még esélyünk is lehet a bajnoki címre. Tudjuk, hogy erre nekünk van a legkisebb sanszunk, de a raliban bármi előfordulhat. Az biztos, hogy minden tőlünk telhetőt el fogunk követni, hogy az esélyünket a lehető legtovább fenntartsuk. Ez a négy-öt páros egész évben hatalmas csatát vívott egymással, természetesen most is erre számítunk. Diósgyőrben nyertünk, fantasztikus élmény volt, a Veszprém és a Mecsek Rally azonban sajnos nem sikerült jól. Értékes pontokat hagytunk bent, amelyek most nagyon hiányoznak. Ugyanakkor a többieknek is voltak nullázós futamaik, ezért alakult úgy, hogy háromesélyes maradt a bajnokság. Természetesen nagyon sajnálom, hogy végül Turán Frigyes nem indul, vele lett volna teljes a küzdelem.

Képes rá

Német Gábor jól tudja, hogy csak akkor lehet esélye, ha megnyeri a Zemplén Rallyt. Diósgyőrben bebizonyította, hogy képes rá, ezért természetesen most is győzelmi szándékkal esélyekkel állt rajthoz. Persze azzal is tisztában van, hogy a pontversenyt vezető Csomós Miklós hazai pályán nyerni szeretne, de Velenczei Ádám is győzelmi szándékkal érkezik a szezon utolsó hétvégéjére.